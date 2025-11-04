Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña El joven recibió una descarga cuando realizaba desbroces bajo la instalación, en la localidad de Trelles

E. C. Martes, 4 de noviembre 2025, 17:01 | Actualizado 17:29h. Compartir

Un trabajador de 27 años ha muerto electrocutado, en circunstancias que se investigan, cuando realizaba tareas de limpieza bajo una línea de alta tensión que discurre por encima de la localidad de Trelles, en el concejo de Coaña.

Según los datos facilitados por el Servicio Atención Médica Urgente (SAMU) el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio solo se pudo confirmar su fallecimiento. Hasta el lugar también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Coaña con la ambulancia de soporte vital básico de Navia y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Hasta el lugar también acudieron ocho efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés y el jefe de zona noroccidental. Tras verificar por parte de los técnicos responsables que la línea estaba descargada y la zona era segura, los bomberos, con la correspondiente autorización, procedieron a trasladar al fallecido hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios. El incidente generó un pequeño incendio foresta que fue apagado rápidamente por los bomberos.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.15. horas. En la llamada indicaban que un trabajador que estaba desbrozando bajo una línea de alta tensión había recibido una descarga.

Además de a bomberos y SAMU el incidente se comunicó a la Guardia Civil que se hizo cargo, con posterioridad, de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. También se informó a los técnicos de la empresa responsable de la línea y a la autoridad laboral competente.

En actualización Los periodistas de este periódico trabajan en ampliar la información.

Temas

Sucesos