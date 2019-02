«Las trabajadoras que fueron puestas a dedo no digirieron que el PP gobierne en Cudillero»

A puerta abierta se celebró ayer el Pleno extraordinario de Cudillero después de que el PSOE propusiese el libre acceso a la sesión, que inicialmente estaba restringido para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La edil de Servicios Sociales, Mariví Álvarez, compareció ante los concejales para explicar los problemas en su departamento en una sesión en la que no se permitió realizar preguntas a la oposición, lo que provocó el enfado de la edil de Somos, que abandonó la sesión al entender que la concejala no respondía a todos los asuntos de su concejalía. El abandono generó un momento de tensión en la que el regidor amenazó con expulsar a la edil de la sesión si continuaba preguntando.

Álvarez puso sobre la mesa la problemática existente con dos trabajadoras de su departamento que «no me dan información», señaló la edil, quien aseguró que las empleadas, «que fueron puestas a dedo, no digirieron que el PP está gobernando». Álvarez señaló que un vecino del concejo estuvo durante cinco días sin asistencia, «y cuando les pregunté para buscar una solución, se molestaron». Por ello, según dio a conocer ayer, recurrió al colegio oficial de Servicios Sociales para determinar de quién era el problema, a lo que no obtuvieron respuesta.

La concejala insinuó la existencia de un complot hacia su persona, ya que «en ocasiones desaparecen llaves y otros objetos que aparecen misteriosamente a los dos días», señaló. El portavoz del PSOE, Carlos Valle, cree que «existe un problema de base entre la concejala y los trabajadores», aunque si que pudo realizar la réplica a la edil.