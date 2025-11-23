El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Anilson Soares de Brito. Damián Arienza / E. C.

Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano

El minero de 42 años, que vivía en el municipio leonés de Villablino, estaba casado y tenía dos hijos a quienes deja «totalmente destruidos»

Ana G. Barriada / S. P.

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Cuando parecía que ningún dolor podía revivir el sufrimiento que rompió al pueblo de Villablino en el mes de marzo, una nueva tragedia en la mina nos recuerda la dureza y la crueldad del trabajo en las cuencas. El derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, se cobra otras dos víctimas mortales en Asturias, siete en lo que va de año tras la tragedia de Cerredo. Y seis de ellos, naturales de la provincia de León.

Porque la tragedia vuelve a cebarse con la comarca lacianiega que tras despedir en marzo a Iván, Rubén, Jorge y Amadeo, ahora tiene que llorar la muerte de otro de los suyos, Anilson Soares de Brito, de 42 años. Natural de Cabo Verde pero vecino de Villablino, perdía la vida en la mina de Cangas del Narcea junto al asturiano Óscar Díaz, de 32 años, un «amante de la naturaleza y de los animales».

Momentos después de conocerse el derrumbe en la mina asturiana, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, volvía a poner rumbo a la comunidad vecina para revivir los peores momentos de aquel trágico mes de marzo. Con el recuerdo de lo acontecido en Cerredo «muy reciente», estuvo hasta la madrugada en los exteriores de la mina hasta que sacaron los dos cuerpos.

Ayer, el regidor pudo hablar con la familia de Anilson, quien estaba casado con Lucía Cosmen y tenía dos niños, Manuel y Marco, para ponerse a su disposición y ayudarles «en todo lo que podamos». Una ayuda más que necesaria para una familia que, lamentablemente, sabe bien qué es perder a un ser querido en la mina. «Es una familia tristemente marcada por los accidentes en la mina de personas muy jóvenes», recuerda Rivas. En 2007 Anilson perdía a su hermano en el accidente minero de La Escondida, en Caboalles de Arriba. «Es muy, muy duro», sentencia el edil.

El Ayuntamiento de Villablino decretó, a raíz de esta nueva tragedia que golpea la mina, dos días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta en señal de respeto por las dos víctimas mortales de la última tragedia minera. La comunidad de Castilla y León también se une decretando dos días de luto. Anilso está siendo velado en el tanatorio de San Miguel desde ayer y este domingo se realizará el funeral a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Caboalles de Abajo.

