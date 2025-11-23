Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales El cangués empezó a trabajar en la mina de Vega de Rengos hace sólo seis meses. Su padre estaba «muy ilusionado» por su nuevo empleo

Sólo llevaba seis meses en la empresa, y estaba muy contento con su nuevo empleo. Así se escribe el fatal destino de Óscar Díaz Rodriguez (Cangas del Narcea, 1993) uno de los dos fallecidos el pasado viernes en la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa Tyc Narcea. Junto a él también perdió la vida su compañero Anilson Soares de Brito, de 42 años.

Con el derrumbe que le arrebató su vida de forma brusca y repentina, también se derrumbaron sus sueños y la larga vida que le esperaba por delante. Óscar había cumplido los 32 años el 18 de junio.

Este joven minero amaba su profesión, pero, sobre todo, amaba la naturaleza, la montaña, los animales y su querida Cangas del Narcea. Allí vivía, en la localidad de Posada de Rengos junto con su pareja, Andrea Menéndez Barredo. En el mismo pueblo donde también vivían sus padres, Gonzalo Díaz Cadenas y Ana Rodríguez Rubio, y su hermana, Rocío.

El padre de Óscar estaba muy contento de que su hijo hubiese empezado a trabajar este verano en la mina de Vega de Rengos. Lo consideraba «un buen sitio» para que su hijo desempeñara una de sus pasiones. Porque la minería no era la única.

A Óscar Díaz también le gustaba pasar tiempo en contacto con la naturaleza, entre montañas y con sus animales. Tenía «un corazón sensible» y siempre estaba «de buen ánimo». Así lo describen quienes le conocían y que desde el viernes están «rotos, detrozados de dolor».

Esta tragedia que acabó con la vida de este minero cangés ocurre en Asturias tan sólo ocho meses después del accidente mortal en Cerredo, en Degaña, que desgraciadamente se cobró la vida de otros cinco trabajadores. Dejando así, no sólo a siete mineros fallecidos en lo que va de año, sino a siete familias completamente rotas.

Pero también han quedado «en shock» sus amigos, sus vecinos y todos quienes le querían. Una de esas personas es Teresa Menéndez y su hija Carmen, que viven en Posada de Rengos, junto a la casa de los padres de Óscar Díaz. «Estamos absolutamente conmocionados y no sabes ni qué decir. Yo conozco a Óscar, a sus padres, a su hermana Rocío y a su novia Andrea de toda la vida. Un chaval encantador con una familia igual de encantadora que ayer los escuchabas dar gritos de dolor. ¿Y qué les dices? No hay nada que decir», compartía con EL COMERCIO.

Menéndez contaba, visiblemente afligida y casi sin poder articular palabras, que la familia del fallecido lleva «una racha muy mala», porque precisamente el año pasado al padre de Óscar, «le dio un infarto y estuvo muy mal. Finalmente logró superarlo y estaba muy ilusionado con el trabajo de su hijo». Esta vecina lamenta la «mala suerte de esta desgracia», al tiempo que aseguró que «los padres están absolutamente destrozados». Tanto es así que todavía ayer a las tres de la tarde no se había acercado a la casa familiar a dar el pésame porque «¿qué les vas a decir? No hay palabras que valgan. Ellos saben que yo estoy y estaré siempre para ellos, pero no hay nada que les pueda consolar ahora», afirmaba con la voz entrecortada.

«No hay vuelta atrás»

De Óscar destacó su dulzura y que «siempre le veías con sus animales, tenía muchos animales». La vecina de Posada de Rengos lamentó que «sus padres y su hermana lo único que quieren es que le devuelvan a su hijo y eso no va a poder ser. Ya no hay vuelta atrás». Roció, la hermana de Óscar, «siempre ha sido muy familiar y siempre decía que no se imaginaba la vida sin sus padres y su hermano, no me imagino lo que está sufriendo la pobre», afirmó Teresa Menéndez.

Critica que «ahora van a decir que la mina estaba en regla y que todo estaba bien, cuando todos sabemos que hoy en día las minas son chamizos que no garantizan la seguridad laboral de sus trabajadores», zanjó.

