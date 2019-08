Tres décadas de bonitada socialista La bonitada socialista de Tapia de Casariego cumplió su tigésima edición. / JORGE PETEIRO La alcaldesa recordó a Barbón la necesidad de ejecutar el saneamiento, la mejora del puerto y la construcción del nuevo centro de salud Tapia de Casariego celebra el aniversario y rinde homenaje a los fundadores de la cita DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Lunes, 12 agosto 2019, 01:02

El PSOE de Tapia de Casariego reunió ayer a 130 militantes y simpatizantes socialistas en su trigésima bonitada. Una cita fijada en el calendario y que supone «un día de unión». Así lo destacó la secretaria general de la agrupación, Natividad Fernández, que aprovechó la ocasión para recordar la labor de su padre, José María Fernández, en la organización de la bonitada, «a la que, decía, acudía en familia». Recuerdos del pasado que ayer volvieron al presente para rendir homenaje a los cinco fundadores del partido: Rafael Sánchez Lavandera, Amador Riego, Paquita González Fernández, José Antonio López y la alcaldesa Ana Vigón, a los que se les hizo entrega una rosa en agradecimiento por su labor.

Echando la vista atrás, hace tres décadas en el campo del faro de Tapia, una treintena de personas apostó por celebrar ese encuentro. Y esas treinta se multiplicaron por cuatro. «De aquella no teníamos infraestructura suficiente, ni agua», explicaba Rafael Sánchez Lavandera, por aquel entonces secretario general socialista. Se rió al recordar lo mal que había sabido el café de aquella comida. «Como no había agua, la cogía de la mar sin saber que luego se iba a usar para hacer el café», explicaba. EL concejal de Infancia y Juventud, Nacho López 'Chote' acude cada año a la tradicional bonitada. «Participé en la primera y me gustaría llegar a ser el más longevo que acude a esta gran cita», decía.

A la cita con el bonito en Tapia acudieron también los exconsejeros Manuel Fernández de la Cera, Graciano Torre o María Jesús Álvarez, así como el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Lindez. También el presidente del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, quien aseguró que «la vitalidad del partido no solo se trata del trabajo que desarrollamos desde las instituciones, sino el trabajo que hace nuestra estructura de militantes». El presidente felicitó a los socialistas de Tapia «por haber ganado las elecciones municipales» e instó a los partidos de la oposición a dejarse de tacticismos y poder pactar cuestiones para luchar contra el reto demográfico.

Por su parte la alcaldesa, Ana Vigón, recordó al presidente las necesidades más urgentes que tiene Tapia de Casariego, como la de contar con una red de saneamiento, reparar el puerto y construir un centro de salud. «Tenemos un reto importante por delante», subrayó.