Los tres niños de Aguanes sin transporte siguen sin ir a clase

«Queremos el autobús escolar para ir al cole». Es el lema de las pancartas que los tres escolares de Aguanes, en la parroquia del Valledor, diseñaron durante esta semana -que no han acudido a clase- para reivindicar que se cubra la ruta escolar hasta el colegio de Berducedo. «Pedimos que vuelvan a licitar la ruta, no aceptaremos la ayuda individualizada ni nada de lo que nos han ofrecido», reiteró Paloma Vázquez, madre de dos de los tres alumnos afectados, Azor y Garoé Moro. Las familias, que prefieren que la ruta sea directa, no descartan aceptar una alternativa que cubra el trayecto entre Aguanes y Robledo, donde enlaza la ruta escolar existente. Vázquez envió una carta al consejero de Educación, al presidente del Principado y al director general de Centros para explicar su situación y reclamar una solución.

Sureyna Muñiz, madre de Yurema Fadón, pidió ayuda a la parroquia rural del Valledor y al Ayuntamiento para agilizar el arreglo de la pista y facilitar así la adjudicación de la ruta. «El transporte no se arriesga con esta pista», apuntó Muñiz.