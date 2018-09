Tres niños allandeses no van al colegio porque se han quedado sin transporte La niña Yurema Fandón Muñiz sentada al borde del camino por el que tiene que ir al colegio. / FOTOS: E. C. Tienen cinco, siete y ocho años y viven en Aguanes. La licitación para cubrir el servicio de autobús quedó desierta y el vial está pendiente de repararse DAVID SUÁREZ FUENTE AGUANES (ALLANDE). Jueves, 13 septiembre 2018, 00:24

Yurema Fandón Muñiz tiene ocho años y aún no ha podido empezar el curso escolar porque el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) no ha podido licitar el servicio de transporte escolar para que la lleve a ella, y a otros dos alumnos del pueblo al colegio. Además, ningún taxi quiere cubrir la ruta que separa Aguanes de la parada de transporte público, ubicada en la carretera AS-34 en Robledo, a 7 kilómetros de su vivienda.

«Los taxistas no quieren hacerse cargo por el mal estado del camino tras los incendios del año pasado», asegura la madre de esta alumna, Sureina Muñiz. El Principado ha sacado a licitación en dos ocasiones el servicio pero, según Muñiz, «quedó desierto». En busca de una solución, la madre, que no tiene vehículo particular, ha solicitado a la Consejería de Educación que a su hija la recojan en otra zona por donde pasa el transporte, ubicado a cuatro kilómetros del pueblo, «al que podríamos ir caminando», indicó. Pero el CTA, según dijo la madre, «nos la ha denegado».

El camino se encuentra muy deteriorado desde que el pasado mes de octubre el fuego arrasase con toda la vegetación, lo que provocó que «las lluvias arrastrasen toda la tierra», comentó Sureina Muñiz, según quien «el terreno está intransitable». Es un problema que sufren a diario todos los pueblos del Valledor, que quedó arrasado por el fuego y cuyas vías de comunicación han sufrido argayos y arrastres de tierra, con el consiguiente atranque de arquetas y cunetas. El Ayuntamiento ha estado realizando obras de adecuación, tras dos argayos caídos el pasado sábado porque «no se pasaba», pero parece no ser suficientes, para que un taxista recoja a la pequeña Yurema Fandón y a sus dos vecinos, que tampoco fueron el martes al colegio en el primer día de clase, aunque ahora acuden porque les llevan sus padres. «Los niños no tienen la culpa de esto y no pueden perder clase», dijo su madre, quien reivindica una solución, así como para el estado de la pista.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de agosto una partida para reparar dos de los tramos de esta carretera. En concreto, los que se encuentran en peor estado y ponen en peligro la seguridad de los vehículos. La familia la de Yurema regresó este año al pueblo, tras pasar tres años fuera, ya que en el colegio «me aseguraron que mi hija iba a tener derecho a transporte y ahora ya no está tan claro».