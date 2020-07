Trevías reivindica una sanidad «sin recortes» para los pueblos

Unos 300 vecinos de la parroquia de Trevías, en Valdés, recorrieron ayer las calles de la localidad para reivindicar una atención sanitaria «de calidad y en igualdad de condiciones» en los pueblos. El movimiento vecinal había lanzado la convocatoria el martes, bajo el lema '20 minutos salvan una vida', para paralizar el traslado de los sanitarios de urgencias a Luarca durante el mes de julio.

Finalmente este hecho no se producirá, ya que la Consejería de Salud ha anunciado que el próximo viernes día 10 se recuperará la atención continuada en todo el área sanitaria I, con el Hospital de Jarrio como cabecera. Así pues, la concentración se convirtió en un alegato en defensa de la sanidad pública en la comarca. «Mismos impuestos, mismos derechos», «Los del pueblo no somos menos», «Del centro de Trevías no nos moverán» o «Los recortes matan» fueron algunos de los mensajes que se pudieron sentir y leer en el camino hacia el centro de salud.

Una vez allí, los sanitarios no dudaron en sumarse a la protesta porque «nunca estuvimos de acuerdo con el cierre de las urgencias. Tenemos una población muy dispersa, envejecida y con muchos problemas de movilidad, dependen de vecinos o familiares para casi todo», comentaba una de las médicas.

En esa situación se encuentra la joven Alicia C., quien convive y cuida a su abuelo de 93 años. «No todo el mundo tiene a alguien que le atienda o puede pagarse un taxi; por eso se valora la cercanía», explica la joven afincada en Cadavedo, donde el consultorio continúa cerrado. Lo mismo sucede con el de Carcedo al que Aníbal Castro acude habitualmente. «En los 20 minutos de Trevías a Luarca puedes salvar una vida».

Desde Ayones, uno de los puntos más alejados del equipamiento sanitario, se desplazó Josefa Menéndez. «Iba todos los lunes y el servicio era muy bueno. A Trevías todavía no hay queja, pero si tuviera que ir a Luarca tardaría una hora», relata, preocupada por su avanzada edad que en cualquier momento «me puede dar un susto».

El portavoz del tejido asociativo, David Suárez, insistió en que a partir de ahora estarán «muy pendientes» de la consejería, para que reabra los siete consultorios periféricos de Valdés en septiembre. «Si no lo hacen, volveremos a salir a las calles», advirtió megáfono en mano.