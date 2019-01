Trifina García renuncia a su cargo en el PSOE por discrepancias con Adrián Barbón

La secretaria de organización del PSOE de Coaña, Trifina García, ha presentado la dimisión de su cargo en la agrupación local, «para facilitar el relevo». Así lo señaló la edil y portavoz en el Ayuntamiento, quien aseguró que terminará el mandato como concejala y que no va a ir «en ninguna lista», con vistas a las elecciones municipales. García también renunció a su cargo como delegada en el comité autonómico del PSOE, ya que a escala regional, «no me parece un proyecto ilusionante», dijo. Además explicó que no está conforme con la manera de actuar de Adrián Barbón, secretario general de la FSA, quien prometió «una bicefalia en el partido que no ha cumplido». «Asimismo -agregó-, hay muchos cargos en el organigrama de la FSA que no tienen una dedicación exclusiva», criticó García, quien seguirá como militante de base.