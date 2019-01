«El turismo es fundamental, pero hay que abrirse a otras actividades» El alcalde, Simón Guardado, en el despacho de Alcaldía. / B. G. H. «Mi intención no es presentarme a primarias, sino seguir siendo candidato. No hay nada interno o externo que aconseje mi marcha» Simón Guardado Alcalde de Valdés BELÉN G. HIDALGO LUARCA. Lunes, 7 enero 2019, 01:39

El regidor valdesano, Simón Guardado (Luarca, 1958), se siente con fuerza para liderar la candidatura socialista en las próximas elecciones municipales. Entre los retos pendientes de asumir se encuentra solucionar el problema del aparcamiento en la villa y el desarrollo tanto del turismo como de otras actividades económicas en el concejo.

-Concluyó 2018, un año marcado por los actos en honor a Severo Ochoa. ¿Qué balance hace del proyecto?

-Muy positivo. Se hicieron muchas actividades transversales entre todas las concejalías que reivindican la figura del premio Nobel. Además, se hicieron intercambios culturales y el hermanamiento con Petilla de Aragón (el pueblo natal de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel también de Medicina). Ha sido una primera fase que termina y lo hace con los objetivos cumplidos, pero que deja las puertas abiertas a futuras actuaciones. Estamos comenzando a redactar un proyecto europeo con 'Villas de Nobel'.

-Si hablamos de recursos turísticos, la villa demanda más aparcamiento. ¿Cómo se trabaja para paliar esta situación?

-Estamos actuando en diferentes frentes. Hemos presentado en 2018 actuaciones en varios edificios como fue el de la Imprenta. Sin descartar nada, pues se sabe que Patrimonio ha abierto un expediente de seguimiento, no implica que a futuro se pueda desarrollar un aparcamiento en la zona que no afectaría a la demolición. Estamos estudiando el aparcamiento en la zona del Muelle Nuevo. Permitiría 50 plazas y se regularía el acceso a través de semáforos. En La Curtidora, por ejemplo, colocaremos en las próximas semanas cámaras que potenciarán el uso del aparcamiento. También hemos negociado con Carreteras del Estado una inversión de 700.000 euros para reparar la travesía y cederla al Ayuntamiento para que tenga dos alturas más. Esta cesión permitiría, además, regular el tráfico en la vía.

-Otro recurso importante es el Museo del Calamar. ¿Cómo avanza su reubicación?

-Trabajamos para que sea una realidad con el horizonte que se ha marcado (2020). Tenemos consignación presupuestaria en el Principado para la redacción del proyecto en el muelle y nos han confirmado la redacción del proyecto por parte de la Consejería de Medio Rural para los almacenes en el polígono.

-Los presupuestos para 2019 están pendientes de aprobar por un tema de personal, según indicó. ¿Qué inversiones prevén esas cuentas?

-No hubo aprobación presupuestaria en el tiempo que yo he querido. Hemos intentado en el último tercio sacarlos adelante, pero es un cuestión técnica. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en ello. El Ayuntamiento está saneado y no tiene ningún crédito. No hemos subido las tasas ni los impuestos. Tenemos que afrontar unos incrementos salariales previstos para los funcionarios. Esto incrementará el gasto de personal. Las inversiones, por tanto, hay que medirlas bien.

Pequeña y mediana industria

-¿Hacia dónde las quiere enfocar?

-A futuro queremos mantener las inversiones en caminos. Recientemente hemos aprobado un contrato de casi 400.000 euros para 2019 y ya están adjudicados. Ahora, nuestro objetivo es continuar con el ahorro energético a través de nuevas iluminarias. Otra inversión importante se desarrollará en el Paseo del Muelle, que ya está adjudicada. Queremos intervenir en la calle Arroxinas para adecuarla. Todo ello superará el millón de euros.

-¿Por dónde pasa el futuro?

-El turismo. Siempre. Es fundamental, pero yo tengo una filosofía: no es lo único. Hay que luchar por más cosas. Hubo proyectos que se quedaron por el camino. Hay que buscar modelos distintos y apostar por algo más que el turismo. Debemos estar abiertos a otras estructuras y actuaciones que puedan darse en el concejo, como pequeñas fábricas o medianas industrias que puedan sustanciarse y no veamos complicadas.

-El PP pidió la intervención de los Servicios Sociales por una situación «caótica» y el Ayuntamiento habló de su reestructuración. ¿Cómo se materializó?

-El PP tiene un oportunismo político y una demagogia brutal. Siguen funcionando a pleno rendimiento. Se han visto afectados por problemas internos laborales que han creado una situación confusa. Se está haciendo relativamente bien. Hemos creado una bolsa de educador social y dos plazas para el CAI de Canero y reforzaremos el servicio.

-Entramos en año electoral. La FSA señaló enero como fecha para conocer candidatos. ¿Se presentará?

-Manifesté mi intención de presentarme no a primarias, sino mi intención legítima como alcalde actual a seguir siendo candidato. Entiendo que no existe ningún elemento externo o interno que aconseje mi marcha. Siempre, hasta el cambio estatutario, los alcaldes que han querido repetir han repetido. Los nuevos estatutos dicen que puede haber primarias y, en ese sentido, creo que debemos ser objetivos. El concejo me ha manifestado su apoyo a mi candidatura. Solo me he presentado una vez como candidato.