Los usuarios critican las demoras de 56 días de media para una consulta en Jarrio Carlos López, portavoz de la plataforma. / A. A. La Plataforma salvemos nuestro hospital achaca el problema a la falta de médicos. «Las jubilaciones ni se cubren», denuncian A. ARRUÑADA JARRIO (COAÑA). Lunes, 30 septiembre 2019, 01:21

La Plataforma salvemos nuestro hospital denuncia las elevadas listas de espera en especialidades como oftalmología, dermatología o urología en el Hospital de Jarrio. Según los últimos datos facilitados por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), los correspondientes al mes de agosto, un paciente espera un promedio de 78 días para su primera consulta en oftalmología. Es la demora más elevada. Para el conjunto de especialidades, la espera media es de 56,29 días. Aunque los datos han mejorado en los últimos meses, Carlos López, portavoz de la plataforma, cree que falta transparencia y que los datos oficiales no reflejan la realidad que viven los pacientes. «Ya no se dan datos de revisiones ni se tienen en cuenta las citas que te anulan y para las que te vuelven a llamar en unos meses», explica. Para él, la explicación a estos «malos» datos es la falta de personal. «Hay contratos precarios y de corta duración, por eso ningún médico se quiere venir a Jarrio y las jubilaciones ni se cubren». Por su parte, la alcaldesa de Coaña, Rosana González, insiste en que harán «lo que haga falta» hasta que Sanidad ponga las medidas «necesarias». «No es una cuestión de partidos, el hospital nos afecta a todos los que vivimos aquí. No queremos ser ciudadanos de segunda», añadió.