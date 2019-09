Valdés agilizará la concesión de licencias de obras menores Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:14

A partir de octubre, los valdesanos que vayan a acometer obras menores, es decir, aquellas que no precisan de proyecto, deberán realizar una comunicación previa que no deberá pasar por Junta de Gobierno, con lo que se agilizarán las tramitaciones. «En 15 días, si el técnico no emite notificación, la comunicación servirá como licencia y permitirá iniciar las obras», apuntó la edil de Hacienda, Sandra Gil, que estima que la demora actual puede llegar hasta los tres meses. Esa comunicación previa seguirá sujeta a comprobaciones.