El PP valdesano plantea que el Cine Goya acoja todos los equipamientos culturales La oposición critica el traslado de la sala de exposiciones Álvaro Delgado al palacio de Gamoneda. «No reúne las condiciones», dice D. S. FUENTE LUARCA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:24

La donación del edificio del Círculo Liceo de Luarca que los propietarios han propuesto al Ayuntamiento de Valdés ha generado las primeras críticas entre la oposición, sin que tan siquiera se haya firmado el convenio sobre esta cesión. El coordinador del PP en Valdés, Carlos López, cree que el Gobierno local «debe reflexionar antes de aceptar», ya que «dispersar las equipaciones culturales es un error». Los populares proponen centralizar la equipación cultural en el cine Goya, donde tendría cabida no solo un espacio con auditorio, sino también la biblioteca y una sala de exposiciones. Desde su punto de vista, la donación «no se debería aceptar», aunque no descarta la posibilidad de ayudar económicamente para que los socios de este casino puedan rehabilitar el inmueble, que alberga la sala Álvaro Delgado, y que ha sufrido un importante deterioro en los últimos meses. En este sentido, el Ayuntamiento -que aún no ha tomado una decisión al respecto- ya está habilitando una nueva sala de exposiciones en la segunda planta del palacio Marqués de Gamoneda.

Con respecto a la donación, el edil no adscrito, José Modesto Vallejo, asegura que el Consistorio «está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo», ya que «no hay nada cerrado». No obstante, entiende que el inmueble «está infrautilizado y puede ser interesante para el futuro de Luarca».

Por su parte, el portavoz de URAS, Balbino Suárez Cortina, piensa que «la donación resultará positiva para que el Ayuntamiento deje de pagar el alquiler». Además, es «un sitio céntrico para reuniones y eventos». En la misma línea se postuló el concejal no adscrito Carlos Adaucto Iglesias. «Me parece bien si los socios están de acuerdo».

El inmueble, con 106 años de historia, cuenta con más de mil metros cuadrados, entre los que alberga la actual sala de exposiciones, una biblioteca, un salón de actos y varias salas de juegos, reuniones y usos múltiples. Según apuntó Carlos López, el edificio «será difícil de adaptar a la normativa de un inmueble público».

Contrato blindado

En cuanto al traslado de la sala de exposiciones Álvaro Delgado al Palacio Marqués de Gamoneda, los populares creen que el gobierno «va a golpe de ocurrencia. Es una apuesta poco pensada». A López le parece bien el ahorro, de 740 euros al mes, que conllevará este traslado a un inmueble municipal, aunque se pregunta «¿por qué no se hizo antes?». Esta sala, junto al museo Severo Ochoa, supuso un coste de un millón de euros al Ayuntamiento. El coordinador del PP criticó que el Consistorio continúe pagando más de 3.000 euros por el alquiler de la planta baja del palacio Marqués de Gamoneda, de la que no es propietario. También Vallejo duda de que la estructura de la nueva sala, ubicada en la segunda planta del palacio, «tenga las condiciones adecuadas para albergar exposiciones» y recuerda que el contrato suscrito «está blindado durante diez años». «Cuando fui alcalde de Valdés intenté rescindirlo, pero legalmente no pude».

Dicha cantidad es una «barbaridad», para el edil de URAS, quien cree que esta partida, que sale del presupuesto de Turismo, «debería estar destinado a otros menesteres como reparar el Casino».