Los vecinos de Armental denuncian un nuevo vertido de la planta de purines Entrada a la planta de purines ubicada en Armental. La empresa asegura que el líquido es excedente del agua que salió del foso del lavarruedas mientras éste se limpiaba BELÉN G. HIDALGO ARMENTAL. Viernes, 4 enero 2019, 00:10

Los vecinos de Armental, en el concejo de Navia, denuncian un nuevo vertido procedente de la planta de purines. Le sorprendió en la madrugada de ayer. «Desconocemos cuál es la causa, pues parecía que el problema estaba controlado y ha vuelto a surgir. No sabemos exactamente qué líquido es, pero es bastante importante», afirmó el presidente de la asociación de vecinos de Armental, Enrique Rodríguez. De la planta de purines brotó un nuevo reguero «con olor» que llegó hasta la carretera e hizo saltar de nuevo las alarmas. «Es un tema que consideramos que no es difícil de controlar. Si se desborda una balsa, debería existir algún medio de evacuación para que no vaya a la carretera y a la ría», criticó Rodríguez, que atribuyó este episodio a «un error», a falta de conocer las causas.

Biogastur, por su parte, aseguró a EL COMERCIO que «en ningún caso es un vertido. Estábamos cargando los camiones y limpiando el lavarruedas, ubicado en la plazoleta de la entrada a la planta con agua a presión y parte de esa agua salió de la planta. Generó un pequeño barrido que inmediatamente se ha limpiado», afirmó el gerente, Marcos Quevedo. Además, anunció que la empresa tiene previsto reforzar de nuevo las rejas para tragar aguas y evitar que ésta salga de la planta.

Biogastur también se remitió a las inspecciones 'sorpresa' realizadas por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a principios de diciembre de 2018, en las que no se detectó ninguna anomalía.

Olores de nuevo

Los olores, según indicaron desde el colectivo vecinal, regresaron en las últimas semanas. «Parecía controlado, pero el 25 de diciembre en el pueblo había un olor bastante molesto y unos días antes, también, pero fue algo más puntual. El día de Navidad fue continuo», relató el representante de los vecinos. «Es cierto que, tras hacerse público, se había corregido bastante», afirmó Rodríguez. En los próximos días, la empresa dará a conocer a los vecinos de Armental las conclusiones del estudio que ha realizado para determinar de dónde proceden los olores. «Estamos a la espera de las explicaciones que nos ofrezcan y de las acciones correctoras que emprenderán», concluyó el representante de los vecinos.