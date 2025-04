Los vecinos piden al nuevo consejero que «actúe cuanto antes» en las carreteras

ANDREA ARRUÑADA BOAL / VALDÉS / VILLAYÓN. Sábado, 27 de junio 2020, 00:36 Comenta Compartir

El mal estado de las carreteras en el occidente ha desencadenado en los últimos meses una movilización ciudadana sin igual en el Valle del Navia, la parte alta de Valdés y Villayón. Ahora, con la reestructuración del Gobierno del Principado y la asunción de Alejandro Calvo de las competencias de Infraestructuras los vecinos esperan que se abra una nueva etapa en las relaciones con la recién creada Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Máxime cuando el propio presidente, Adrián Barbón, ha reconocido que el confinamiento «no se ha vivido igual en las ciudades que en el medio rural», donde «se necesita una importante mejora de las comunicaciones y los transportes».

Desde de la Plataforma por el Ensanche de la AS-35 (Villayón-Boal) José Manuel García confiesa que «faltaba sintonía» con el anterior consejero, Juan Cofiño. «Esperemos que Calvo se atreva a dar un paso más. Sabemos que es cangués y que conoce bien los problemas que hay en los pueblos», explica, a la vez que adelanta que ya preparan acciones para desarrollar una vez se estabilice la situación sanitaria.

Por su parte, Miguel Mojardín, portavoz del grupo que ha canalizado las manifestaciones por una 'AS-12 (Boal-Grandas de Salime) ¡ya!' espera que no sea solo un cambio de caras, sino que traduzca en un «compromiso efectivo». «Vemos muchas declaraciones sobre el futuro de la vida en los pueblos, pero es el momento de actuar y dejar la palabrería», opina. Así, insiste en reclamar al Principado que intervenga «de manera urgente» en el vial y no en los plazos previstos para el periodo 2021-2030 que marca el Plan de Movilidad. «Queremos plazos más breves, creíbles e inversión. Sin medios no conseguiremos retener a los pocos que quedan ni atraer emprendedores». El pasado 5 de junio, la Consejería de Infraestructuras sacaba a licitación la redacción del estudio de alternativas de trazado y el estudio medioambiental del corredor del Navia, por 60.043 euros y con un plazo de redacción de seis meses.

Solo dos días después tuvo lugar una concentración en Belén de la Montaña (Valdés) para pedir que se agilice la reforma de la carretera que comunica con el municipio con Villayón (AS-36). Carlos Fernández, de la plataforma convocante, anima al nuevo consejero a visitar la zona para «comprobar el día a día de los usuarios» que viven principalmente de la ganadería y la agricultura. «Si vas a hacer unas gestiones a Luarca, a 20 kilómetros, tardas una hora Ni te cuento para ir al hospital de Jarrio...», indica.

Para Fernández los pasos que tiene que dar el Gobierno son claros: declarar la intervención como «prioritaria», recuperar el proyecto «aparcado en un cajón» de la variante a Paladeperre y ejecutar «cuanto antes». «Le vamos a dar una oportunidad para saber qué línea sigue. Tiene muchos frentes abiertos tras décadas de absoluta dejadez» apostilla.