Los vecinos reclaman la ejecución de las obras de la carretera de Vegalapiedra Los vecinos muestran el estado del firme entre Limés y Castro. / E. C. Habitantes de Limés, Castro, Fonceca y Villarín temen que tras el «rebacheo» para la Vuelta ciclista no se actúe sobre el resto del vial BELÉN G. HIDALGO LIMÉS. Jueves, 22 agosto 2019, 00:08

Los vecinos de los pueblos cangueses de Limés, Castro, Fonceca y a Villarín recibieron con recelo las obras anunciadas por el regidor cangués, José Víctor Rodríguez, en la carretera que une Limés con Vegalapiedra y da servicio a los pueblos de Castro, Fonceca y Villarín. Las obras saldrán a licitación en septiembre por un importe total de 376.000 euros y se ejecutarán en dos ciclos presupuestarios. Pero los residentes de la zona temen que el arreglo del tramo con motivo de la Vuelta a España se quede ahí y no se acometa el resto de las actuaciones anunciadas. «Por aquí pasamos todos cada día durante todo el año. No es solo la Vuelta. La carretera está llena de furacos», critican.

Aseguran que el proyecto para la reparación del vial no es nuevo y piden que se cumpla con lo acordado a finales de 2018, cuando el Ayuntamiento se comprometió a acometer las obras antes de la Vuelta a España. «El ensanche lleva seis años en proyecto, no sabemos por qué no se ejecutó. La cuneta la hizo el pueblo. Aquí no se gastó un duro el Ayuntamiento», afirma José Luis García. «Queremos hechos, no palabras. Si se comprometieron, que lo hagan. Nos molestan las mentiras», reprocha Ana Paula González, vecina de Limés.

Por su parte, José Antonio Menéndez sostiene que «el proyecto propuesto no nos soluciona el problema, ya que la zona más conflictiva queda sin ensanchar y, por tanto, un camión del ganado y un coche seguirán sin poder cruzarse». Este vecino de Castro tampoco entiendo por qué se aplica asfalto caliente en un tramo y triple riego asfáltico en otro. «Si no se hace ahora, se quedará así para toda la vida», anticipa. En esta carretera, recuerdan los vecinos, a la actividad ganadera se suma el tránsito de los turistas que suben al santuario del Acebo y llegan a través del vial a Vegalapiedra.

Los vecinos cuentan con el apoyo del Partido Popular cangués, cuyo portavoz, José Luis Fontaniella, asegura que «el alcalde solo tenía que continuar nuestro proyecto y ya tendrían la carretera arreglada hace cuatro años». El popular tendió la mano a la edil de Infraestructuras, Laura Álvarez (Izquierda Unida) para acordar cómo ayudar a los vecinos de esta parroquia.