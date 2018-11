El Vino de Cangas, reconocido como explotación vinícola pequeña

La Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas celebró ayer que el real decreto que regula el crecimiento del viñedo en España le haya reconocido como una explotación vinícola pequeña. Hasta el momento, competían contra las grandes denominaciones de origen nacionales en el reparto de las licencias para nuevas plantaciones, lo que suponía una gran desventaja. «Llevábamos trabajando tres años con la consejería de Desarrollo Rural para que nos escucharan en el ministerio. Ahora partiremos con tres puntos de los cinco que exigen a nivel nacional», anunció la presidenta de la DOP, Beatriz Pérez.

A partir de ahora, según explicó Pérez, se prevé que la nueva puntuación permita conceder un porcentaje más alto a las solicitudes de los viticultores de la DOP. «De lo que se pedía a lo que concedía había una diferencia importante. En muchos casos, no se iniciaba la explotación porque no compensaba. La cantidad aprobada este año fue el 30% de las solicitudes. Siempre nos conceden poco porque no tenemos un acceso grande al terreno», explicó la presidenta, que estima que el porcentaje ahora sea próximo al 100% de la superficie solicitada. Se pueden solicitar desde el 15 de enero hasta el 1 de febrero, cualquier persona que quiera poner en marcha una plantación de viñedo.

El principal problema de la DOP canguesa es del acceso al territorio debido al minifundio. «Es complicado tener una gran extensión, lo máximo que se solicita es dos hectáreas», indicó Pérez, enfatizando las limitaciones de crecimiento de la normativa para una denominación que suma cuarenta hectáreas.