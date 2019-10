Ocho niños, pendientes de acogida por la falta de familias inscritas en el programa M. N. GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 03:40

En 2017, en Asturias había 67 familias en el programa de acogimiento, según los datos del Gobierno central. En los últimos años se está trabajando en el desarrollo del acogimiento permanente de trece menores, más otros tres que se acogerán a finales de año. Pero no es suficiente. Según la directora general de la Asociación Meniños, Mónica Permuy, «hay ocho niños que no se les puede ofrecer el acogimiento permanente al no disponer de familias en el programa», una cifra que, teme, «aumentará en los próximos meses».

Es por ello que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado ha decidido poner en marcha una campaña para captar a familias de la región para el programa. La consejera, Melania Álvarez, recordó que «el acogimiento de menores, sobre todo de cero a seis años, es una prioridad», y realizó un llamamiento a las familias asturianas «para que se solidaricen con esta causa». En opinión del coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado, Carlos Becedóniz, «la falta de personas que se apuntan a esta campaña se debe al desconocimiento de las familias para poder optar a ello». Permuy indicó que «la sociedad asturiana es muy solidaria, pero la falta de información del proceso a seguir es desconocido por la gente. Esto impide poder tener una reserva de familias que lo agilicen».