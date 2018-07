La ocurrente reflexión de un asturiano sobre este verano lluvioso: «Hasta les ranes lleven paraguas» Mientras se dirige al trabajo bajo una intensa lluvia, esl conductor replica una de las conversaciones más repetidas por los asturianos: la del mal tiempo que está haciendo este verano ELCOMERCIO.ES Martes, 24 julio 2018, 12:08

La lluvia y las nubes vuelven esta semana a Asturias y la región no ya ni cuenta el número de días lluviosos que se están sucediendo este verano. Las contadas jornadas de sol han salido muy caras para en el Principado, donde sus habitantes, desesperados, apenas han podido soltar el paraguas. Haciendo caso al refranero español, muchos han decidido poner buena cara al mal tiempo y tomárselo con humor. Es el caso del hostelero gijonés quien, ante la sucesión de días grises, quiso lanzar un mensaje de ánimo a los turistas para que abandonasen la región colgando el siguiente cartel: «Señores turistas, no nos abandonen. No se marchen de Gijón, tengan fe. Que nunca llovió que no escampara».

Menos animado se mostraba otro asturiano cuyo vídeo, simpático pese al cabreo que desprende, está ganando repercusión recientemente en las redes sociales. En él Xabe Asturies, así se identifica en Facebook, reflexiona cuando va conduciendo por la autopista de camino al trabajo bajo una intensa lluvia. «Asturies, Paraíso Natural», comienza Xabe su grabación con un tono irónico. «Lluvia, más lluvia y niebla. No se ve ni para cantar», asegura el protagonista del vídeo mientras el limpiaparabrisas no para de despejar el agua que cae sobre la luna de su vehículo mientras, al frente, solo ve niebla y un cielo gris.

Replicando mientras conduce la conversación más repetida por sus paisanos estos meses estivales, Xabe añade también un tono de humor a su discurso. «El Gobierno del Principado acaba de anunciar 'les katiuskes' con denominación de origen. Ya no son les madreñes el calzado tradicional». No obstante, no puede ocultar su resignación: «Ya no sé si ir a trabayar en coche o en zodiac», y tampoco encuentra el lado positivo a las intensas precipitaciones que se han instalado en Asturias y que alejan la sequía de la región: «¿Para qué quieres tanta agua si hasta les ranes ya van con paraguas?».

Por último, se acuerda este enojado conductor de quienes elijan la región para sus vacaciones. «Los que vengáis hasta Asturias, no traigáis reloj. Desde que amanece hasta que anochece, hay siempre el mismo tiempo gris», añade entre risas. Y no le falta razón a Xabe, al menos en lo que se refiere a esta semana, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé, al menos hasta el viernes, el predominio de cielos nublados y precipitaciones.