Ofensiva de partidos y ferroviarios tras la quinta crisis de Feve en tres años Ignacio Prendes y Laura Pérez Macho, con el grupo de Ciudadanos en Grado. / HUGO ÁLVAREZ «El bloqueo político no puede retrasar el Plan de Cercanías», advierten UGT y CC OO. Ciudadanos forzará explicaciones en el Congreso y la Junta R. MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 28 julio 2019, 02:53

El 9 de julio, Feve se sumió en una cadena de supresiones masivas de la que no termina de recuperarse. Según el Plan de Cercanías, la flota adscrita a Asturias es de 43 unidades, parte de ellas comidas por las averías. La dirección no es capaz de reunir las 25 máquinas operativas que necesita para cumplir con todas las frecuencias que anuncia en su web. En la mayoría de las 112 estaciones de la red no hay paneles informativos ni megafonía que prevenga a los usuarios de qué trenes son cancelados, lo que les deja desinformados.

Se trata de la quinta crisis que sufre la compañía en tres años. En enero, las inundaciones forzaron el cierre de toda la red, algo que no provocó ni la guerra civil. El verano pasado se contaron otras 300 cancelaciones, que la empresa atribuyó también a los aguaceros. A principios de 2017 fue la falta de maquinistas la que provocó una nueva oleada de supresiones, mismo motivo que se argumentó en verano de 2016. «No puede ser que haya servicios que no se cumplen», desaprobó esta semana el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la TPA. «Esto no es una maldición bíblica que nos toca asumir sin más, son muchos años en los que el Gobierno central no invertía un euro en nuestros ferrocarriles y al problema se le da la vuelta invirtiendo», asumió. «Eso va a exigir muchos años para darle la vuelta; que nadie se crea que se va a solventar en seis meses», previno.

La paciencia parece agotarse entre la clase política y los ferroviarios. Todos vuelven la mirada al Plan de Cercanías acordado a finales de 2017 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy con el del socialista Javier Fernández. El programa reconocía la necesidad de invertir 602,96 millones pautados hasta 2025. En el presupuesto de 2018 se reservaron los primeros 42,34 millones, pero solo se llegaron a gastar el 41,8%.

El plan de modernización va con retraso y los cantos que vinculan la situación de bloqueo en el Congreso de los Diputados con nuevas demoran en ciertas políticas públicas han terminado de disparar las alertas. «El Plan de Cercanías no puede retrasarse más, Feve no lo aguanta», coinciden en UGT y CC OO.

Desde la primera central, Luis Blanco Junquera insta a resucitar un compromiso incumplido: «Cuando se presentó el plan, para darle seriedad, el ministro del PP dijo que acudiría a Asturias cada seis meses para ir explicando lo que se estaba avanzando. No hace falta que sea el ministro, pero que vengan los técnicos porque ya está bien de que en otras comunidades renueven la flota por tercera vez y nosotros sigamos a la espera».

El Gobierno central debe dejarse de «dilaciones», «excusas» y «promesas», reclamó el diputado nacional de Ciudadanos Ignacio Prendes. La formación se desplazó ayer a Grado para denunciar la situación de Feve y anunciar una ofensiva en tres frentes. Tratarán de forzar al ministro en funciones, José Luis Ábalos, para que explique en el Congreso las causas de las cancelaciones en Asturias. En la Junta General reclamarán que el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, «diga qué va a hacer para lograr que el Ejecutivo central ejecute las asignaciones pendientes», según detalló la portavoz regional, Laura Pérez Macho. «Queremos que el Gobierno de Barbón muestre su compromiso con el transporte sostenible que puede ayudar a fijar población», abundó. En los ayuntamientos también gestionarán propuestas de apoyo en dicho sentido.

La formación naranja eleva así la presión que en días anteriores ejercía Podemos. El secretario general de los morados sostuvo durante varias comparecencias que la oleada de cancelaciones sufridas por los pasajeros asturianos «en Madrid y Barcelona no se consentirían». El Consejo de Ministros de este viernes aprobó una inversión de 98,11 millones en las cercanías de Barcelona, 21,5 para la línea de Feve de León a Palencia, y 95 más para instalaciones de seguridad de todo el país.