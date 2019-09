Oficios en peligro de extinción Paz González, con la rueca con la que hila. / Mario Rojas Seis profesionales de diversas especialidades con larga tradición y una incierta continuidad en un futuro global narran sus experiencias PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Domingo, 15 septiembre 2019, 03:15

Fueron oficios comunes durante siglos y transmitidos de generación en generación o a través de maestros que constituían la única vía de formación para futuros aprendices. Algunos aún perduran adaptándose a la realidad presente e incluso recuperándose en nuevas manos con el propósito de que la tradición no se pierda para siempre.

José Luis García González está a punto de retirarse de una de las pocas profesiones que cuenta con una declaración oficial de extinción: la de farero. Una ley de 1992 los adscribió a los puertos fijándoles como un cuerpo a extinguir a medida de su jubilicación y conservando su vivienda. Es el caso de este técnico que lleva 32 años a cargo del Faro de Peñas, donde reside. Sus tareas, tras la automatización digital, son de mantenimiento y cuando los ordenadores caen «tienes que usar los viejos métodos, trasnochando y ayudando a los aparatos», explica. A cambio goza de privilegios como el de ver el paso de las aves por el cabo o vislumbrar en días claros la costa de Burela o las montañas de Cantabria. Ser farero «es un oficio que te concede algo importante: tiempo para mil cosas y tranquilidad, los jefes lejos. Siempre estuve muy a gusto y lo sigo estando».

García, en el faro del Cabo Peñas, ante unas impresionantes vistas. :: jorge peteiro

Ya retirado profesionalmente, aunque siga ejerciendo por «entreteneme», está Adolfo Suárez, uno de los últimos tallistas-ebanistas tradicionales. A sus 84, cada día acude a su taller en Robleo para coger las herramientas de un oficio que le viene de su padre: «Matáronlu en la guerra y no lu conocí. Empecé joven con un paisanu que trabayaba muy bien y luego por mi cuenta». De su carpintería han salido muebles que aún cumplen su función en numerosos hogares lenenses. Construye asimismo arcas, bargueños o escaños. Usa castaño, cerezo y nogal, y se queja «porque ahora no se permite la corta en invierno y otoño, que ye cuando mejor está la madera pa que no apolille». Soltero y sin hijos, le apena ser el último de su oficio en La Pola y le gustaría que hubiese jóvenes para continuarlo: «Yo comí d'ello tola vida. No fice otra cosa», apunta.

El tallista Adolfo Suárez, en su lugar de trabajo. :: juan carlos román

La madera es también la materia prima con la que Rafael Gil trabaja desde hace 32 años construyendo y reparando toneles de sidra, además de hórreos. Aprendió de José Manuel Sánchez Blanco en Venta les Ranes, con quien trabajó más de dos décadas antes de abrir su taller en Peón. «Ahora básicamente lo que hacemos son labores de mantenimiento en los lagares, todos quieren mantener la esencia en sus bodegas. Parte de los toneles que hacemos son para decorar sidrerías o como cabañas en casas rurales, muchos de ellos reciclados», detalla. En ocasiones les llegan encargos singulares como el 'taiko' (tambor japonés) que realizó para el espectáculo El Faro o las tres pipas que embarcaron para un hotel en Canarias. «El futuro lo veo por ahí, dándoles nuevos usos a toneles y hórreos, aunque hay que adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, combinándolo con otras actividades: cubiertas de madera para viviendas, por ejemplo», asegura.

El avilesino Jesús Edrosa halló hace ya casi cuatro décadas en el oficio de cantero «una oportunidad de trabajar y me enamoró». Su maestro fue el 'pedreiro' gallego Rogelio Varela Muíño, de quien dice «lo aprendí todo» y se muestra orgulloso de que su hijo de 28 años haya decidido continuar la tradición. En su taller de Tabaza realizan todo tipo de trabajos siguiendo el proceso tradicional: desvastado, pulido y labrado. Restauran columnas de viejas casonas y edificios catalogados, fabrican el material de construcción de nuevas viviendas, chimeneas, zócalos, lápidas. «Uso herramientas de siempre como el escafilador o la gradina, que no hay en el Leroy Merlin. Las forjo yo, porque mi maestro me enseñó a eso. Con taller propio y que sepamos tallar, hacer una bóveda o un arco de medio punto, quedamos muy pocos. En mi caso la continuidad está asegurada por mi hijo», declara.

Edrosa trabaja la piedra. :: omar antuña

A sus 30 años, el gijonés Igor Lobeto, lleva ocho dedicándose a la profesión de herrador, un oficio que parecía destinado a desparecer pero que hoy conoce un nuevo auge con el crecimiento de la afición deportiva y recreativa por los caballos. «No es algo que se enseñe en un centro de formación profesional y tienes que aprender de alguien que ya sepa». El boca a boca es el medio habitual por el que le llegan los encargos. Su taller cabe en una furgoneta donde lleva su propia fragua. «Si el caballo se porta bien en una hora y cuarto estaría listo». Afirma que no teme al futuro ya que «Asturias es un referente en equitación. Faena no falta». Tiene dos hijos de 5 y 9 años «que montan y les encanta, pero no quiero condicionarlos. Elegirán ellos lo que quieran», asegura.

Paz González Mesa ha recuperado un oficio de los que parecían llamados a extinguirse, el de filandera y texedora de telar. Se inició en él hace dos años y una prueba de la calidad de sus trabajos en lana la obtuvo hace dos años al lograr el primer premio del Día del Traxe'l País con las indumentarias tradicionales que confeccionó para ella y para su pareja Xandru. Ambos mantienen una pequeña cabaña de ovejas propias de raza xalda y esa es el tipo de lana que utiliza en sus prendas. «La freba ye rústica, cuesta filalo pero da unos resultaos mui guapos nes tonalidades». Utiliza tintes naturales obtenidos de la cebolla, la cochinilla o «l'esmuelgu de les nueces, que ye imperecederu». Para Paz, el de filandera-texedora es un oficio que tendrá su segunda vida en el mundo de lo global: «Cada vez hai más interés por ello. Hai una tendencia positiva al autoconsumu y al usu d'elementos naturales por concencia ambiental. El futuru va per ehí».