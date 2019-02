«Ojalá hagan una peli con nosotros» Algunos miembros de la Asociación Alarde, en Gijón, bailan para la cámara. / FOTOS: DANIEL MORA Asturias tiene varios grupos de teatro para discapacitados, que se felicitan del éxito de 'Campeones' en los Goya AIDA COLLADO Martes, 5 febrero 2019, 03:08

«Sí, me gustaría hacer una peli como 'Campeones'. Pero lo que realmente me gusta son los musicales. Tengo mucha memoria». Sandra García, de 23 años y con síndrome de down, no esconde con falsa modestia el orgullo que le aporta la interpretación. No procede. Ella ya ha actuado, junto a su compañero en la Asociación Alarde Javier Palacios, en Nueva Jersey- y antes, en Ginebra- con la compañía de la catalana Angélica Liddell. Así que habla como lo que es. Una mujer con muchas tablas. Las del escenario y las de la vida. Sueña con dedicarse a la música: «Para mí es como un chorro de aire. Que me den una oportunidad». Únicamente «falla la voz», la pica la directora de la asociación con sede en La Calzada, Clara González. «Eh, cuidado, que ya se me están quitando los mocos», se defiende la joven.

Sandra y sus compañeros están encantados con el éxito de la película 'Campeones', que en los premios Goya se ratificó como la cinta del año. Con el reconocimiento a un colectivo tantas veces obviado en lo profesional y mil veces estereotipado. Con la visibilidad y la normalización de la que tanto se habla y escribe estos días. Pero, como ella dice, cuidado. «La realidad es esta», explica la responsable de Alarde, rodeada de media docena de sus 180 socios, «y también se merece ser mostrada». La realidad es su grupo de teatro, las clases de piano, las de informática, las horas de zumba, las puestas en común de sueños. Y los suyos no tienen que ver con el baloncesto. Vanessa Fondo quiere cuidar animales. Javier Palacios y Noel Llamazares desean ponerse tras el gran volante de un autobús. A Miguel -que puestos a hacer películas sobre discapacitados pide que se filmen «historias bonitas, pero feas no»-, le gustaría convertirse en bombero.

Pero todos se ofrecen para futuros proyectos cinematográficos. Se ven con el Goya. Con el esmoquin alquilado o un elegante vestido, «¡junto a Carmen Machi, Silvia Abril y Anabel Alonso!». Y, mientras tanto, seguirán viéndose por las tardes en la calle María Zambrano. Juntándose para ir a los karts, practicar vela o tirarse en parapente. Que no está nada mal.

Así que a la espera de que este 'boom' «vaya mucho más allá de la película», seguirán trabajando. Como harán también en el taller de teatro del Sanatorio Marítimo. Una docena de residentes se reúnen todos los viernes para, a través de la interpretación, «mejorar su comunicación y socialización». Con el teatro mejoran su capacidad de relacionarse, la expresión de sentimientos, la confianza... «E interpretan pequeñas obras para sus compañeros del centro», explica su trabajador social, Santiago Ablanedo. Ahora están preparando una adaptación de 'El libro de la selva'. Poco a poco, con esfuerzo, para mostrarse al mundo. «Porque lo que no se conoce genera rechazo».

Veteranos, en Avilés

Hace ya 24 años del nacimiento del grupo de teatro de la asociación Rey Pelayo de personas con discapacidad intelectual de Avilés. Ahora, con 18 miembros, ensayan dos veces a la semana, los lunes y los miércoles, con Toñi Moreno al frente. Tienen pendiente elegir vestuario para la comedia que están preparando. «A los chavales les gusta mucho», asegura María Cruz García, presidenta de la asociación. A lo largo del año, hacen 'playbacks', bailan, interpretan... Y les viene muy bien porque gana habilidades de «movilidad y memoria».

Campeones hay de sobra. Para elegir, también en Asturias. Lo que falta son goyas. Reconocimiento sin condescendencia. Y resistencia a las modas, que enaltecen y olvidan.