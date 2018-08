La niebla, protagonista en la jornada más calurosa de la semana en Asturias

Con la ola de calor que achicharrra al resto de la Península como centro de la información del tiempo esta semana, los expertos en meteorología ya advertían ya miércoles que, por lo que respecta a Asturias, la subida más pronunciadas se experimentarían este viernes. Una predicción que también hablaba de cielos poco nubosos y que llevó a muchos residentes y visitantes a hacer planes playeros tras un mes de julio que se ha convertido en el tercero más lluvioso en la región desde el año 1981. Probablemente todos ellos subestimaron la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que, como suele ocurrir cuando las temperaturas se elevan en la región, también hablaba de la posible presencia de brumas a primeras y últimas horas del día.

Y así fue. Esta mañana, la región amanecía con importantes bancos de niebla que, especialmente en la costa, dieron como resultado curiosas imágenes de playas ocupadas por bañistas pero cubiertas por las nubes bajas. Una situación que podría repirse a última hora de la tarde y de la que se alertaba esta misma mañana de la cuenta de Twitter de AEMET en Asturias, donde también explicaban brevemente que este fenómeno sí estaba relacionado con la ola de calor.

Cielos despejados en Asturias aunque con algunas nieblas al amanecer por irradiación (enfriamiento) del suelo durante la noche https://t.co/YKmyPiW5WL — AEMET_Asturias (@AEMET_Asturias) 3 de agosto de 2018

Pese a que esta situación se fue normalizando a lo largo de la jornada, lo cierto es que las brumas provocaron ciertos contratiempos como por ejemplo el izado de la bandera roja en la playa de Poniente de Gijón por la nula visibilidad en el agua, así como retrasos en dos vuelos de la compañía Vueling a primera hora en el Aeropuerto de Asturias. Fuentes aeroportuarias señalaron que el aeródromo asturiano ha tenido que hacer frente a esta situación con un ILS (sistema de aterrizaje instrumental, según sus siglas en inglés) «que no está completamente activo». Desde diciembre siguen sin instalar las luces del eje de la pista, que indican a los pilotos el carril por el que deben pasar. Y a ello se suma que estos días el radar de multilateración, «los 'ojos' de la torre de control'», se encuentra en revisión. El vuelo con destino Barcelona de las nueve de la mañana no salió hasta las 10 y el procedente de París permaneció en el aire sin posibilidad de aterrizar hasta que la niebla despejó. No se produjeron cancelaciones ni desvíos.

No obstante, tal y como se había previsto, los claros se fueron abriendo a lo largo de la jornada y el calor no pasó desapercibido. A primera hora de esta tarde, la temperatura máxima se registraba en Tineo, con 32,4 grados. Pola de Somiedo, con 32,3 grados, y San Antolín de Ibias, con 32 grados, son los otros puntos de la región donde, por el momento, más han subido las temperaturas este viernes. La estimiación es, no en vano, que el mercurio sobrepase los 34 grados de máxima que se registraron ayer. Es el caso de Ibias, donde no se descarta que se alcancen los 36 grados. Eso respecto al día, porque la noche también ha sido especialmente cálida. De hecho, hoy la AEMET hablaba de una velada tropical, al haberse superado los 20 grados centígrados, en algunas zonas: San Antolín de Ibias (22 grados), Niembru (20,5 grados) y El Musel, en Gijón (20.3 grados).

En Asturias esta pasada noche ha sido tropical (temperatura mínima mayor de 20°C) en:



San Antolín de Ibias 22.0 C

Niembru 20.5 C

Gijón Musel 20.3 C — AEMET_Asturias (@AEMET_Asturias) 3 de agosto de 2018

Para la jornada de mañana, la AEMET recuerda que se podrían volver a producir bancos de niebla. No obstante, se espera un descenso térmico en las temperaturas máximas que podría ser más acusado en el litoral. Una situación que se repetirá el domingo. El lunes, las temperaturas máximas volverán a subir. Así, las máximas se situarán entre los 32 y los 35 grados el fin de semana y podrían sobrepasar esos registros en el comienzo de la próxima.

Ante esta situación de temperaturas inusualmente altas en la región, desde la Consejería de Salud se han emitido una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Hidratarse mucho, evitar comidas copiosas, buscar la sombra y lugares frescos y evitar las actividades físicas al aire libre son algunas de los consejos que hay que tener en cuenta. Además, conviene prestar atención a la salud de personas mayores, niños o aquellas que padezcan algún tipo de enfermedad.