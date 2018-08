La ONCE emplea a 1.590 personas en Asturias Viernes, 3 agosto 2018, 04:04

La ONCE terminó el 2017 con 1.590 trabajadores en Asturias e impulsó 663 empleos durante el ejercicio en el Principado, según los datos del 'Informe de Valor Compartido 2017', que recoge la actividad socioeconómica de la organización nacional de ciegos y de las empresas de Ilunion. El delegado de la ONCE en Asturias, Pedro Ortiz Castillo, y la presidenta del Consejo Territorial, Aitana Martínez Ballesteros, presentaron ayer en Oviedo la memoria anual que, además, coincide con el ochenta aniversario de la organización. En el conjunto del país, la plantilla de trabajadores se situó en 70.625 personas, de las cuales, un 58% son personas con discapacidad. Esto que supone que de cada 227 personas que trabajan en España, una lo hace para la ONCE, el cuarto mayor empleador estatal.