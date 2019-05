Ondas de choque, el tratamiento más avanzado para la disfunción eréctil

Es indoloro, ambulatorio y en pacientes con disfunción eréctil de causa vascular los resultados de mejoría están en torno al 80% PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 15 mayo 2019, 04:28

La sexualidad está presente en cada etapa de nuestra vida y repercute en muchas facetas. Está demostrado que los problemas de índole sexual provocan un deterioro psicológico en la persona, afectando a su autoestima, y es la causa de conflictos importantes en la pareja, que acaba muchas veces en ruptura.

Entre ellos, la disfunción eréctil es uno de los más frecuentes. Se calcula que alrededor de un 40% de hombres de entre 40 y 70 años tiene algún problema de erección, que se acentúa con la edad.

La disfunción eréctil (DE) o impotencia sexual consiste en «la imposibilidad de tener una erección, de calidad suficiente, como para satisfacerse él y su pareja». Desde la clínica Dr. Castellanos de Avilés explican que existen dos tipos de disfunción eréctil:

La de origen médico, cuyas causas más frecuentes son la diabetes, la hipertensión, los problemas cardio-vasculares como el infarto, ictus, etc; la insuficiencia renal, la Apnea del sueño, el colesterol elevado por su riesgo de producir arterioesclerosis, la obesidad, los trastornos depresivos, problemas neurológicos (Parkinson, esclerosis múltiple, etc.) o por el efecto secundario de muchos medicamentos (antihipertensivos, antidepresivos, Sintrom. Metrotexate, etc). También influyen malos hábitos como el tabaquismo, la falta de ejercicio, y una dieta desequilibrada, además del estrés; y casos derivados de haber sufrido intervenciones quirúrgicas, como en el aneurisma de aorta, lesiones cerebrales o de la medula espinal, en el cáncer de próstata o de recto.

Además, existen otras causas psicológicas que requieren de la colaboración de sexólogos, y suelen darse más en hombres jóvenes.

Tiene solución

En cualquier caso, la disfunción eréctil tiene solución, y existen varios tipos de tratamiento que ayudan a corregir este problema, siempre que el paciente esté motivado.

Referente en Urología y Andrología en Asturias, la consulta del Dr. Castellanos está especializada en el tratamiento de la disfunción eréctil. Situada en la calle Fernández Balsera, 5 - 1º de Avilés, dispone de los últimos avances en el tratamiento de la disfunción eréctil. No en vano son pioneros en el empleo del equipo RENOVE de ONDAS DE CHOQUE, el más importante y eficaz desde la aparición del Viagra, aprobado por la FDA en los EEUU en 2012.

Según explica el Dr. Castellanos, «el mecanismo de acción de las ONDAS DE CHOQUE se basa en la ANGIOGÉNESIS o formación de vasos sanguíneos nuevos, aumentando así el número y el calibre de las arterias del pene, y por lo tanto, la entrada de sangre, favoreciendo la erección».

Este tratamiento se hace de forma ambulatoria mediante 4 sesiones de 25-30 minutos en la misma consulta. Es indoloro, no se han demostrado efectos secundarios y la tasa de respuestas positivas en pacientes con disfunción eréctil de origen vascular es de un 80% de mejora.

No obstante, cuando los pacientes no responden a ninguno de los tratamientos médicos habituales, pastillas, autoinyección, ondas de choque, etc, se realiza el implante de prótesis peneana mediante cirugía, con un alto índice de satisfacción.

Con años de experiencia, en Clínica Dr. Castellanos estudiarán las causas de su problema y ofrecerán soluciones con el tratamiento más adecuado.