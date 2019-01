La oposicion ve «insuficiente» la conexión aérea de Asturias con Gatwick Considera que los tres enlaces semanales que Vueling operará desde el 2 de abril con Londres no cubren la demanda «ni en frecuencias ni en precios» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Viernes, 18 enero 2019, 02:41

«Gatwick, al estar al sur de Londres, a nosotros no nos va muy bien. Además, con Vueling los precios son más altos y a mí personalmente esta compañía no me gusta mucho porque dos veces me canceló vuelos (en otra ruta) y tiene mala reputación por retrasos. Pero, desde luego, mejor eso que nada». La opinión de la gijonesa Ana Obaya, veterinaria con catorce años de residencia en Reino Unido, resume en buena medida la cascada de reacciones que motivó entre los partidos de la oposición la noticia de que Vueling recuperará en abril las conexiones aéreas entre Asturias y Londres.

Los partidos coinciden en que la oferta de la compañía perteneciente al grupo IAG es «insuficiente» y que «no cubre las necesidades de los asturianos ni en frecuencias ni en precio». Vueling anunció el miércoles que volverá a volar tres veces por semana a Gatwick (con salidas los martes, jueves y viernes a las 15.05 desde Asturias y retorno a las 16.30 desde Londres) a partir del 2 de abril.

Esta decisión «responde a la respuesta del libre mercado», pero «contenta a muy pocos», aseguró el diputado de IU Ovidio Zapico, quien apuntó las «muchas asignaturas pendientes en materia de conectividad aérea» que acumula la región.

También el diputado del PP Pedro de Rueda lamentó que el Principado siga sin conexión con el aeropuerto de Heathrow, «el mayor 'hub' de distribución internacional y el preferido por los empresarios asturianos», y con el de Stansted, la terminal 'low cost' que facilitaría los desplazamientos de los asturianos en el exterior. Respecto al escenario que se plantea a partir de abril, «no podemos estar satisfechos porque es evidente que estamos peor que hace un año», apuntó en referencia a los nueve enlaces con Londres que llegaron a ofrecer en su momento Vueling, EasyJet e Iberia Express.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé cree que Asturias debería tener como prioridad recuperar la conexión con Stansted y aprovechó para criticar una vez más la «malísima gestión y planificación» por parte del Gobierno regional.

Un ejecutivo que, añadió la diputada de Foro Carmen Fernández, debería «trabajar para que en Asturias tengamos operando a diferentes compañías que garanticen la competencia», instó .

Contratos de promoción

Respecto a los contratos de promoción turística que el Principado volverá a sacar a concurso al quedar desiertos en noviembre, la diputada y candidata de Podemos a la presidencia de Asturias Lorena Gil aseguró que «no parece descabellado pensar que Vueling se vea como ganadora del concurso internacional de conectividad aérea, para el que el Gobierno asturiano ha aumentado de forma desorbitada la partida presupuestaria a Londres hasta los 650.000 euros sin exigir nada a cambio a las compañías aéreas que presenten oferta, tan sólo para tapar su propia negligencia». También fue crítico con estos contratos el parlamentario de Ciudadanos, Fernández Bartolomé, para quien están «trufados de opacidad».