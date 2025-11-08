Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»

Soraya Pérez Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:26 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

Toda prueba implica un desafío. Pero hay algunas que «te cambian la vida si las apruebas». Así lo sienten este sábado parte de los 43.000 aspirantes a una de las 1.068 plazas de empleo público del Servicio de Salud del Principado (Sespa), cuyos exámenes empiezan hoy y se prolongarán hasta mañana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

Tanta es la expectativa que las enormes colas daban la vuelta al recinto gijonés desde las ocho de la mañana. Hubo quien llegó incluso a las seis a coger sitio. Fue el caso de Rocío Cuervo e Isabel Fernández, de Laviana y Avilés respectivamente. «Para mí esta plaza representa por un lado la estabilidad, que es el sueño de todo trabajador, y, por otro lado, es lo que me permitirá colaborar con mi comunidad, que al final del día, también es lo que importa», expresó Cuervo.

Su amiga Isabel añade que «lograr una plaza te hace ver el futuro de otra manera, porque te lo garantiza y te da tranquilidad», comentó.

No muy lejos de Isabel y Rocío estaba Mayra González, de Cangas del Narcea, que a pesar de los nervios, también alberga mucha esperanza con la prueba. «Para mí esta plaza es todo, porque es un trabajo fijo y es también trabajar para el Estado, lo que te da un respiro. Yo creo que todos buscamos un trabajo estable», explica.

Para ella, el problema es que «me he preparado poco porque es complicado compatibilizar el trabajo con los estudios, y la mayoría de las personas que estamos aquí ya trabajamos», relató.

De los 43.000 inscritos a la prueba, un 20 por ciento acude desde otras comunidades. Es el caso de Álvaro Pérez, de Zamora, Ricardo Redondo, de Madrid y un grupo de amigas de Ferrol (Galicia), que también se encontraban en la cola para acceder al recinto gijonés.

«Obtener una plaza sería lo mejor que me podría pasar porque eso te permite vivir tranquilo. Yo vengo de Zamora y no es la primera vez que me presento, vengo a Asturias a probar suerte a ver qué tal esta vez», dijo Pérez.

Un examen de 64 preguntas que «parece fácil»

A su lado, el madrileño Ricardo Redondo aún leía sus apuntes. «Estoy nervioso porque esta es mi cuarta vez intentando obtener una plaza de celador. Es un examen de selección, que tiene 64 preguntas, y se supone que todo lo que está en el temario es lo que entra en la prueba. Espero que no haya sorpresas», dijo Redondo.

Añadió que «soy de Vallecas y en las oposiciones de Madrid el examen no estuvo tan fácil. Tengo esperanzas de que esta vez pueda lograrlo».

Había también risas entre los aspirantes. Las gallegas Merche Piñeiro, Sonia Díaz, Juana Villar y Vanesa Sabarro se lo toman con filosofía. «Hay que intentarlo, seguir intentándolo. Sin nervios. Hemos recorrido varias comunidades ya, pero dicen que en Asturias la prueba es un poco menos compleja que en Galicia. En Galicia es muy difícil. Así que aquí estamos. Hemos recorrido muchos kilómetros por 138 plazas, que es muy poco», reconoció Díaz.

Para ellas «es un examen que parece sencillo, con preguntas que no son rebuscadas, vamos a por ello».

Los aspirantes serán guiados por un equipo de 198 personas que apoyará los procesos selectivos que se desarrollarán en el recinto ferial. El grupo de colaboradores ayudará a acomodar a los opositores y a repartir y recoger las hojas de respuesta, además de realizar tareas de supervisión y control durante los exámenes para garantizar el éxito del proceso, y la «imparcialidad» de las pruebas.