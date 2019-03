¿Para qué se utiliza el comando CHKDSK? Así fue el examen Los opositores se mostraron especialmente molestos con las preguntas sobre informática RAMÓN MUÑIZ Gijón Domingo, 10 marzo 2019, 20:09

¿Para qué se utiliza el comando CHKDSK? ¿Qué tipo de archivo lleva la extensión JPG? ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado (Sespa)? A preguntas de este porte se han enfrentado esta mañana los aspirantes a celadores que participaron en el primer turno de la que el Principado ha denominado como la mayor oposición nunca celebrada en la región. Habían abonado las tasas para enfrentarse al examen 26.023 interesados, si bien en el turno de mañana han acudido el 60% de los convocados. La prueba para el segundo contingente comenzó a las seis de la tarde en las cuatro sedes designadas y con preguntas diferentes a sus predecesores. De los 26.023 personas que habían pagado las tasas, 15.668 fueron los que finalmente se presentaron al examen, lo que supone el 58,7 por ciento de asistencia.

«En total registramos ante notario cuatro modelos de examen y finalmente se han utilizado dos, uno para la mañana y otro para la tarde«, detallaba el gerente del Sespa, José Ramón Riera. La seguridad ha sido clave. Una vez diseñados los cuestionarios, los formularios llegaron en un furgón en la tarde del sábado. La empresa de seguridad contratada para el despliegue puso guardias custodiando el vehículo para impedir que nadie se acercara a la preciada carga. Esta mañana el presidente del tribunal se ha encargado de romper el precinto del camión, y los operarios han ido llevando las cajas con los exámenes a cada una de las aulas habilitadas en el recinto de la Feria de Muestras, Laboral Centro de Arte, Aulario Norte y Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI). No terminaron ahí las cautelas. Con los candidatos ya sentados, el tribunal ha solicitado en cada clase un voluntario para que fuera él quien con un cuchillo abriera las cajas. Los trabajadores procedieron luego a colocar en cada mesa los exámenes tipo test que venían guardados a su vez en sobres opacos. El objetivo es que nadie pudiera ver las preguntas hasta que los miembros del tribunal dieran el pistoletazo de salida a los 120 minutos máximos que dura el examen.

Dada la muchedumbre esperada, a los aspirantes se los repartió entre un examen a celebrar a las 12.00 y otro programado para las 18.00. A su vez, se los dividió entre los cuatro centros señalados. Pese a la dispersión, el grueso estaban concentrados en el recinto ferial, donde esta mañana acudieron 6.657 de los 11.240 candidatos convocados. Es la respuesta que esperaban en el Sespa. «Tener más de 26.000 inscritos era una cifra demasiado alta; sabíamos que había gente que se apuntaba y luego iría a hacer las pruebas a otra comunidad», comentó José Ramón Riera. El hecho de que las pruebas se organizaran el mismo día que en Castilla y León, Cantabria y Galicia ha ayudado a reducir la afluencia.

Con todo, las colas para acceder al recinto principal fueron kilométricas. Las filas de la mañana llegaron a la rotonda, mientras por la tarde los aspirantes se acumularon de forma que dieron la vuelta al Palacio de Deportes de la Guía por un flanco, y al propio recinto ferial por el otro. La Policía Local hubo de cortar el acceso por carretera tanto al rastro como al recinto ferial para evitar males mayores.

El dispositivo está teniendo un coste para las arcas regionales que se calcula en los 29 euros por aspirante, cifra alejada de los 5,66 euros que costaba la inscripción. «No hemos querido cargas a los aspirantes con el coste», señalaba José Ramón Riera. El Sespa espera movilizar unas 66.000 candidaturas entre las oposiciones a celador y las que en abril celebrará para auxiliares administrativos y técnicos de cuidados para enfermos. «Calculamos un presupuesto de dos millones, de los que 0,5 se recuperan con las tasas», estimó.

La oposición que hoy se celebra en Gijón está resultando distinta a otras. Como las tasas de examen son asequibles, y basta un Graduado Escolar para concurrir, lo cierto es que entre los aspirantes a obtener alguna de las 399 plazas en liza abundan parados y trabajadores de otras especialidades que buscan un empleo para toda la vida. La dedicación es secundaria y que el salario inicial ronde los 1.000 euros tampoco ha desalentado el interés. Contra ellos se juegan su futuro los celadores interinos, profesionales que llevan lustros sacando adelante el 43,5% de estos puestos en los centros sanitarios de la región. Como no se habían celebrado oposiciones a celador desde 2001, el test ha pillado a muchos entrados en años. «He visto a una mujer de 64 años que se marchó sin entrar al aula; al ver a tanta gente se agobió y prefirió no hacer el examen», describía Fran Menéndez, del sindicato Sicepa. «Yo mismo me he encontrado a una compañera mía, que leva 27 años de celadora interina y si no aprueba hoy esta oposición no tendrá plaza definitiva», reconoció José Ramón Riera.

Entre los candidatos hay división de opiniones. En el turno de mañana se reconocía que el acceso al recinto fue veloz y el personal puso fácil la prueba. Solo se contó un ataque de nervios y un principio de epilepsia. Abundan los que consideraban el examen «asequible», aunque la opinión va por barrios. Quienes aprueben el examen pasan a la fase de valoración de méritos, donde el 80% de la nota se concede a la experiencia, precisamente para reconocer a los trabajadores con lustros de bagaje. El resultado, con todo, habrá de esperar. El objetivo del Sespa es que dentro de seis meses los que obtengan plaza estén tomando posesión de ella, apuntó el gerente del organismo.