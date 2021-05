Las oposiciones de Educación serán con declaración responsable y aulas de aislamiento Los casi 6.000 aspirantes tuvieron problemas para consultar durante la tarde sus baremos en la página de la consejería M. SALGUERO OLGA ESTEBAN Sábado, 29 mayo 2021, 01:18

Casi 6.000 aspirantes están inscritos para participar en las oposiciones al cuerpo de Secundaria que comenzarán el próximo día 19 de junio. Una convocatoria que fue suspendida el año pasado debido a la pandemia y que esta vez sí se llevará a cabo, aunque con numerosas medidas de prevención. La Consejería de Educación ha publicado tres cuestiones importantes referentes al procedimiento: el reparto por tribunales, la baremación provisional y los protocolos covid. No solo los generales, sino los que se aplicarán en cada una de las sedes.

Horas concretas y escalonadas para los llamamientos «para minimizar el impacto de las posibles aglomeraciones), zonas específicas de espera en las entradas de los centros (se han adjuntado planos), obligación de llevar la mascarilla bien colocada en todo momento y mantenimiento de la distancia son las primeras normas. Además, los opositores deberán acudir con la declaración responsable cumplimentada y firmada, que se les exigirá para acceder a las sedes. En el mismo, deben asegurar que no padecen la covid, no están sujetos a cuarentena y no tienen síntomas compatibles con el virus.

Antes de entrar a las aulas, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. Los sorteos de los temas se retransmitirán por la plataforma 'Teams' para que puedan ser seguidos desde las distintas aulas. Además, cada centro debe tener prevista un aula de aislamiento, por si durante la prueba algún participante comenzara a tener síntomas sospechosos de covid.

Se recomienda a los opositores, entre otras cosas, que no toquen nada en sus desplazamientos por el interior de los institutos. Tampoco podrán compartir material.

En la normativa de cada centro se ha publicado el horario de los dos primeros días de exámenes (19 y 26 de junio) y en algunos casos también el calendario para la lectura de las pruebas (1 y 2 de julio).

En cuanto al baremo provisional, la consejería se ha adelantado a lo que venía siendo habitual y lo publicó ya este viernes. Los aspirantes debían acceder con un PIN para comprobar si los datos eran correctos. Pero, como ha sucedido en otras ocasiones, la plataforma de la consejería no soportó todo el tráfico que se genera en momentos puntuales.

También pudieron comprobar el tribunal que les corresponde, algo muy importante, ya que las 33 sedes están repartidas en varios municipios y hay opositores que optan por pernoctar en el lugar la noche anterior.