Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»

Soraya Pérez Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:36h.

Miles de opositores asistieron este domingo a la segunda jornada de las oposiciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2022, 2023 y 2024. Esta mañana tenía lugar en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón la prueba de mayor convocatoria: la de auxiliares administrativos en la que estaban convocadas 13.300 personas. «Han acudido un 71,73%, unos 9.500 opositores, que han accedido al recinto ferial sin ningún tipo de incidencia», Así lo informó esta mañana la directora de profesionales del Servicio de Salud, Ruth Fernández, quien celebró «la altísima participación. Sobre todo, si se comparan las cifras con la oposición de 2019 cuando sólo acudió un 55% del total de los inscritos», explicó.

La jornada arrancó sin incidencias, incluso «con media hora de antelación para que luego las entradas a las aulas fuesen más tranquilas y con tiempo suficiente para empezar las pruebas selectivas en hora», añadió Fernández.

El recinto ferial recibirá a opositores hoy durante todo el día. «Tenemos que tener en cuenta que hoy por la tarde además celebraremos las últimas pruebas que nos quedan, las correspondientes a tres categorías profesionales: enfermería, higienista dental y ayudante de servicios. Celebramos que hasta el momento todo ha salido perfectamente, ha sido bien organizado», aseguró a directora de profesionales del Servicio de Salud.

También agradeció «a los 200 colaboradores del Servicio de Salud que nos han ayudado a que estas pruebas selectivas, como las anteriores, se hayan ido desenvolviendo sin incidentes»-

Destacó, además, que para este examen de auxiliar administrativo vinieron también personas de fuera de Asturias, pero no tantas como ayer. «Hoy eran en torno a unas 800 personas de fuera. Son casi mil personas las que acuden a examinarse a Asturias con lo cual, como dijo ayer la consejera de Salud, somos atractivos para otras comunidades autónomas para venir a trabajar al servicio de salud», expresó Ruth Fernández.

Ampliar Atascos a primera hora de la mañana en los accesos a Gijón. Damián Arienza

«Son pocas plazas y hay mucha competencia»

A la salida del examen, algunos de los opositores comentaron sus impresiones. La gijonesa María Fernández comentó que «el examen no estuvo tan difícil porque la verdad es que si estudias bien el temario, la mayoría de las preguntas son conocidas. No hay sorpresas. Pero el problema que yo veo es que son pocas plazas, en este caso 270 plazas para miles de personas. Hay mucha competencia», destacó Fernández.

Añadió que «tengo esperanza en que me haya ido bien porque estudie mucho. No es la primera vez que me presento».

Cerca de ella también salía de la prueba, con ritmo pausado, el ovetense Pablo López. «No creo que me haya ido mal, al final la prueba es más o menos lo que te esperas. Una parte teórica y una parte más práctica. Quizás las preguntas más difíciles son todas las relacionadas con las administraciones públicas, las leyes… y no es que sean complicadas, sino que tienes que saberte el temario muy bien», comentó.

La prueba de auxiliar administrativo en Asturias tiene un coste de 8,50 euros. Para los opositores el dinero es «lo de menos». «La verdad es que se paga muy poco para inscribirse. Eso es lo menos importante para mí… Lo más complejo es no saber con qué te vas a encontrar en el examen. En mi caso, como era mi primera vez, lo he sentido un poco difícil, la verdad. Ahora queda esperar a ver si hay suerte», comentó Ana Álvarez.

Lo mismo piensa Luis García, de Avilés, sobre el coste de la prueba. «No es mucho. Lo único que importa es aprobar, pero hay demasiada gente queriendo conseguir una plaza. No es nada fácil. Y las preguntas, aunque la mayoría son fáciles, hay otras que son más rebuscadas, que te generan dudas», zanjó.

Otra prueba en el HUCA Al igual que ocurrió ayer en la categoría de celador, hoy se le realizó a otra opositora la prueba de auxiliar administrativo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). «Hoy también tenemos a una parte del tribunal haciendo el examen a una persona ingresada en el HUCA como en el día de ayer, lo que demuestra que por parte del Servicio de Salud se facilita el acceso a las pruebas selectivas en las circunstancias más difíciles», dijo Ruth Fernández. Añadió que todas las pruebas selectivas del Servicio de Salud se pueden solicitar con todas las adaptaciones que se consideren «sobre todo a personas con discapacidad visual, auditiva, tenemos un intérprete de lenguaje de signos en estos momentos acompañando a las personas, lo que se establece es que hay un plazo concreto que llega casi hasta el final del periodo antes de las oposiciones, es decir, facilitamos la solicitud incluso casi hasta los días antes de la celebración de la prueba, pero claro, hay que solicitarla hasta un cierto punto de antelación», recordó.