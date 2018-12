Estas navidades regala salud, regala moda, regala gafas

Primeras marcas y tecnología de vanguardia en manos profesionales PUBLIRREPORTAJE Viernes, 21 diciembre 2018, 10:11

Encontrar el regalo perfecto no es tarea fácil. La mayoría buscamos algo personal, a la moda, que sea útil y deje un buen recuerdo. Y es que puestos a hacer un regalo, que mejor que hacerlo con gusto y pensando en la persona a la que va dirigido.

Hablamos con Óptica Principal sobre porqué regalar gafas esta Navidad puede ser la mejor de las opciones.

-La pregunta es obligada, ¿por qué regalar gafas es una buena idea?

Unas gafas siempre son un regalo útil para quien las recibe. Si son gafas graduadas, es un regalo perfecto para quien las usa, ya que las personas que necesitan usar gafas a diario suelen cansarse de verse siempre con la misma montura, por lo que es normal que mucha gente tenga varias gafas. Además si no le gustan las que has escogido, siempre se pueden cambiar y le darás la oportunidad a esa persona de probarse mil gafas y cambiar de imagen. Si por el contrario son de sol ¿a quién no le gusta que le regalen unas? Siempre vienen bien y ahora, con un descuento de un 20% hasta Reyes en todas nuestras gafas de sol, es una excelente ocasión.

-Hay quién piensa que es un regalo demasiado personal con el que no es fácil acertar…

El mundo de la óptica es casi infinito, existen gafas para todo el mundo, sólo tienes que descubrir cuáles son los modelos que mejor se adaptan a tu presupuesto y a la persona y a partir de ahí, elegir. Como antes comentaba, si te equivocas….siempre podrán cambiarlas. Además en nuestras tiendas contamos con profesionales tanto en el ámbito de la óptica como de la moda y la estética. Basta con pedir opinión y les aconsejaremos sobre tanto sobre las nuevas tendencias y modelos, como sobre las que mejor se adapten a su fisonomía facial. La clave está en conocer el estilo de la persona a la que le vamos a hacer el regalo y adaptar esa personalidad a las gafas.

-El mercado ofrece numerosas opciones, ¿porqué elegir Óptica Principal?

Si algo nos define es nuestra profesionalidad. Nos caracterizamos por ofrecer el mejor asesoramiento tanto en el lado técnico como estético, teniendo siempre en cuenta los valores de la empresa, tanto en calidad del producto como en un trato personalizado y exclusivo que nos ha convertido en referentes en el sector de la óptica. Otro punto común es nuestra estratégica situación, desde que Maite Fernández-Vega decidiese abrir la primera Óptica Principal Oviedo en plena calle Uría, siempre se buscó que las tiendas se ubicasen en un lugar que cercano y accesible, en pleno centro de la ciudad.

-Otra de las señas de identidad de la casa es su apuesta por estar siempre a la última en moda óptica…

Hoy en día, las gafas son algo más que una necesidad, son un complemento más de nuestro «outfit» diario. Por ello desde Óptica Principal apostamos fuertemente por la moda nacional e internacional y las últimas tendencias. Para ello contamos con exclusivas y prestigiosas firmas de vanguardia europea como las italianas: Prada, Versace, Gucci, Bottega Veneta, Moschino, Fendi, Soya, Moncler; las francesas: Dior, La Petite Lunette, Cartier, Lafont, Sabine Be, Chanel, Chloé, Saint Laurent; las danesa: Prodesign Denmark; las estadounidenses Michael Kors y Tom Ford, británicas como Stella McCartney y españolas como Gigi, Etnia, Tiwi, Kaleos... Siempre nos ha caracterizado poder ofrecer un portfolio digno de cualquier gran ciudad y en muchas de ellas las firmas solamente otorgan la exclusividad en Asturias a Óptica Principal, lo que nos enorgullece inmensamente por la confianza depositada en nosotros.

-Y ya para despedirse, ¿cuáles son las tendencias para el ya próximo 2019?

Continúan las líneas de estilo vintage, con las excelentes calidades del pasado y formas redondeadas. Para quienes busquen algo más llamativo destacan las de diseños hexagonales, geométricos o las de efecto mariposa y «cat eye». En cuanto a colores, para el invierno se mantienen el negro y habana. Y respecto a las lentes de sol ahora vienen más claras- lentes cosméticas- , los semi-espejados van perdiendo fuerza, pero se mantienen los polarizados, que año tras año continúan en crecimiento ya que nos aportan beneficios en salud ocular.

Referente del sector óptico en Asturias, los orígenes de Óptica Principal se remontan a 1989, año en el que Maite Fernández-Vega Sanz decidió abrir la que fue la primera óptica de esta cadena asturiana en la ovetense calle Uría. Hoy son 10 en total, las tiendas abiertas repartidas por los principales núcleos urbanos de la geografía asturiana y a la que el pasado verano se sumó un nuevo centro en Madrid, calle Príncipe de Vergara, a petición de sus clientes.