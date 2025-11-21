Accidente en la Autovía del Cantábrico en Llanes con al menos diez coches implicados El siniestro se habría producido debido a la fuerte granizada caída esta mañana

E. P. Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:53 | Actualizado 10:09h.

Choque múltiple en la Autovía del Cantábrico. Al menos diez coches se han visto implicados este viernes por la mañana en un accidente en la A-8, a la altura de Llanes.

Según han confirmado fuentes presenciales a Europa Press, el accidente se produjo a la altura del concejo de Llanes. El suceso ha condicionado el tráfico, con los coches amontonados en el lado derecho de la vía.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil. Las autoridades aún no han informado del suceso y no ha trascendido aún si existen o no daños personales. Las citadas fuentes han explicado que el accidente se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada.