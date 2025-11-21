El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lugar del accidente en la autovía del Cantábrico. E. P.

Accidente en la Autovía del Cantábrico en Llanes con al menos diez coches implicados

El siniestro se habría producido debido a la fuerte granizada caída esta mañana

E. P.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:53

Choque múltiple en la Autovía del Cantábrico. Al menos diez coches se han visto implicados este viernes por la mañana en un accidente en la A-8, a la altura de Llanes.

Según han confirmado fuentes presenciales a Europa Press, el accidente se produjo a la altura del concejo de Llanes. El suceso ha condicionado el tráfico, con los coches amontonados en el lado derecho de la vía.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil. Las autoridades aún no han informado del suceso y no ha trascendido aún si existen o no daños personales. Las citadas fuentes han explicado que el accidente se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  4. 4 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  9. 9 Investigan a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia en Llanes
  10. 10 Accidente en la Autovía del Cantábrico en Llanes con al menos diez coches implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Accidente en la Autovía del Cantábrico en Llanes con al menos diez coches implicados

Accidente en la Autovía del Cantábrico en Llanes con al menos diez coches implicados