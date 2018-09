«No acudiremos al centenario de un parque que ha sido la ruina para Onís» La corporación de Onís, con José Manuel Abeledo en el centro, durante un Pleno. / NEL ACEBAL La corporación se niega a participar en los actos del sábado y critica que «las restricciones y el sectarismo» del espacio han mermado su principal actividad económica LUCÍA RAMOS BENIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:09

En la foto de familia que este sábado se hagan las autoridades locales junto a los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo de su visita al Parque Nacional de los Picos de Europa para celebrar el centenario de su creación, habrá una notable ausencia. La corporación municipal de Onís, compuesta en su totalidad por ediles socialistas y encabezada por el alcalde, José Manuel Abeledo, anunciaba ayer su intención de no participar en los actos del fin de semana en señal de protesta contra una figura y gestión del espacio protegido que llevan tiempo manifestando.

La Familia Real visitará la región este fin de semana con motivo de la festividad del Día de Asturias y para conmemorar el triple centenario que tiene el Real Sitio como epicentro: cien años de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, hoy Picos de Europa; el centenario de la coronación canónica de la Santina y los 1.300 años del nacimiento del Reino de Asturias. Sin embargo, el gobierno oniense no les acompañará, pues consideran que en su concejo no hay motivos para la celebración. «Los cien años del parque han sido la ruina de los vecinos y pastores de Onís y de Picos», aseveran desde la corporación municipal.

Y es que, agregan, «las restricciones y el sectarismo» que a su juicio imperan en el espacio protegido «han mermado la principal actividad económica del concejo», como es la ganadería y, con ella, la elaboración del queso Gamonéu, un producto con Denominación de Origen Protegida que solo se encuentra en los municipios de Onís y Cangas de Onís. Los socialistas onienses van más allá y culpan al Parque Nacional de la marcha de numerosas familias a otros puntos de la región e incluso fuera de la misma en las últimas décadas.

«Crean un nuevo mirador pero para las obras ganaderas todo son pegas», critican«Sigo esperando a que el Patronato me diga los pasos para salir del parque», dice el regidor

Según la corporación municipal de Onís, «una nueva prueba de esas restricciones a los vecinos de Picos es el nuevo mirador de Enol -por el recién construido Mirador de la Princesa-, hecho exclusivamente para un turismo en caída libre en los últimos meses». Afean que, por contra, «para arreglar caminos ganaderos como el de la Vega de las Mantegas o para hacer balsas de agua para que los animales puedan beber, como la de Ariu, todo son negativas o problemas por impacto ambiental. ¿Acaso este nuevo mirador no genera impacto ambiental?», se preguntan desde el gobierno oniense para terminar.

Por todo esto, ni el alcalde ni los concejales del Ayuntamiento de Onís estarán presentes el sábado en los actos del centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa que se celebren en el Santuario de Covadonga y en los Lagos, como tampoco acudirán a la inauguración del Mirador de la Princesa.

José Manuel Abeledo también quiso aclarar ayer que la corporación «no tiene nada en contra de la Familia Real, sino que es nuestra forma de reivindicar que estamos a disgusto con el parque, pues al fin y al cabo estos son actos del centenario del espacio protegido, vengan unos o vengan otros».

El malestar del gobierno oniense con el parque no es nada nuevo y, de hecho, el regidor ya anunció en abril de 2017, en una entrevista concedida a EL COMERCIO, su intención de abandonar el espacio protegido. Iniciativa que llevó adelante y en la que se encuentra inmerso. «He solicitado al Patronato de Picos que me dé información acerca de los pasos a seguir para salirnos, pero sigo esperando por la respuesta», manifestaba ayer, visiblemente molesto, a este diario. Y advertía, eso sí, que no cejará en su empeño.