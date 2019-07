Sin acuerdo en Ribadesella para organizar el nuevo equipo de gobierno JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 2 julio 2019, 00:27

El Pleno para aprobar el organigrama del nuevo gobierno municipal de Ribadesella continúa sin fecha. El minoritario equipo de gobierno, integrado por la coalición PSOE-Ciudadanos, sigue conversando con el resto de formaciones para lograr su apoyo y alcanzar el consenso, aunque según reconocía ayer el alcalde, el socialista Ramón Canal, «a veces no es fácil».

De momento, el Pleno no se celebrará esta semana porque cualquier acuerdo requerirá de los informes de Secretaría e Intervención y no hay plazo material para convocarlo. Al no existir aún comisiones informativas ni junta de portavoces, el equipo de gobierno está manteniendo «reuniones grupo a grupo para ir explicando el contenido del Pleno y los posibles acuerdos que se necesiten», indicó Canal. Los primeros escollos surgieron con el reparto proporcional en las comisiones informativas, donde hay «diversidad de criterios».

Entretanto, los cinco ediles de la coalición actúan en función al tiempo que les permiten sus respectivas profesiones, «porque mientras no se aprueben las liberaciones y el reparto de responsabilidades tienen que seguir asistiendo a su trabajo», añadió Canal. Aún así, se está gobernando y entre las medidas inmediatas anunció «un plan de choque de limpieza viaria para dejar la villa algo más limpia de cara al verano».

Otra de las grandes prioridades es la Fiesta de Piraguas. Lo más inmediato, la reunión de coordinación que mañana se celebrará en la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Esa será la salida a toda la organización del Sella, porque al día siguiente se celebrará la presentación del Descenso en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. La semana pasada también se celebró una reunión con el Comité Organizador para abordar asuntos de intendencia vinculados fundamentalmente con el uso de los Campos de Oba.

Sobre la acampada de selleros, en principio se mantendrá en el Prau de San Juan y en La Mediana, aunque el equipo de gobierno está valorando «la incorporación de alguna modificación, aunque antes hay que mirar la ocupación de otros años para estudiar su posible ampliación, pero de momento no me arriesgo a aventurar nada», añadió Ramón Canal.

Quien está estudiando una modificación importante es el propio Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS). Este año, debido a las condiciones de la ría, se está barajando la posibilidad de cambiar la Crono del Sella, situando la salida en el puente de San Román (Lloviu) y la meta bajo el puente de Ribadesella.