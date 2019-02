La acusada de estafar a un anciano en Amieva niega haberle quitado dinero

«Me nombró heredera porque estaba muy agradecido por todo lo que le había ayudado y así se lo dijo a todo el pueblo». Con estas palabras se defendía ayer ante la jueza la mujer acusada de estafar más de 7.000 euros a un anciano casi sordo y sin estudios en Amieva. La mujer negó haber falsificado la firma del hombre y aseveró que nunca le cogió dinero sin su consentimiento.

La presunta víctima, por su parte, mantuvo su versión de que la acusada, C. A., había falsificado su firma y se había llevado dinero. «Ella me puso un papel a firmar, luego el banquero me puso un papel en blanco a firmar y yo lo firmé», relató el amievense, en relación a una cuenta que, según la Fiscalía, la mujer le hizo abrir en una entidad bancaria de Santillán para posteriormente extraer hasta 7.000,45 euros en diferentes ocasiones.

«Fue él quien quiso abrir una cuenta en otra entidad», manifestó por su parte la acusada, quien negó que hubiese sido idea suya. Respecto a los reintegros, indicó que eran motivados por cantidades que el hombre le debía tras haber ella adelantado el pago de diferentes obras, como la instalación de una calefacción y mejoras eléctricas, y de las compras de un sofá y una televisión. Algo que él negó taxativamente. «Nunca una perra le debí, me compró una estufa y se la pagué en mano», señaló.

«Ella me puso un papel a firmar, nunca una perra le debí», señala el amievense ante la jueza

La acusada aseguró que también fue el hombre quien de motu propio decidió nombrarla como su heredera universal y en relación a la revocación, semanas después, de ese testamento, indicó que «se trata de un hombre muy variante». «Si lo quisiese engañar no lo hubiese llevado a operarse. Yo tengo mi paga en Bélgica, no tenía ninguna intención económica, yo no he tocado sus fondos en los bancos ni nada», insistió la procesada, quien indicó que «el hombre es espabilado cuando quiere».

6.000 euros de regalo

La sorpresa del juicio la dio la forense encargada de examinar al anciano para determinar su capacidad, quien, a preguntas de la defensa, recordó cómo el hombre le había reconocido que llegó a hacer «un regalo de 6.000 euros, un millón de pesetas», a la procesada, supuestamente en agradecimiento a los desplazamientos y otras ayudas que ella le prestaba. Además, para la defensa «quedó claro que las firmas no eran» de la acusada, con lo que considera que «se han suscitado serias dudas» en torno al relato de las acusaciones. El juicio quedó visto para sentencia.