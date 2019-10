Adiós a medio siglo de costura Juan Antonio González, 'El Sastrín', en su taller ya vacío. / X. CUETO Juan Antonio González, 'El Sastrín', cierra su taller por jubilación tras vestir a cientos de riosellanos e ilustres veraneantes JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 15 octubre 2019, 00:13

La villa de Ribadesella ha entrado en una vorágine negativa producida por el progresivo adiós de diferentes negocios industriales y comerciales. A lo largo de los últimos meses han cerrado sus puertas por jubilación emblemáticos e históricos establecimientos como Vinos Agustín, Motos Vela, Confitería Ramonín y Carnicería Carús. A ellos se les unía el pasado viernes la Sastrería de Juan, fundada en 1979 por el llanisco, nacido en Nueva, Juan Antonio González Menéndez, quien deja atrás cuarenta años de negocio, pero cincuenta de oficio.

Juan 'El Sastrín' se inició en la artesanía de crear trajes y pantalones hechos a medida a los quince años, en el taller de costura que regentaba su tío Ubaldo en el centro de Ribadesella, en el lugar que ahora ocupa el pub La Sastrería, en plena Gran Vía de Agustín Argüelles. «Por no ir con mi padre a trabajar de albañil, un albañil muy bueno de Nueva, ni aguantarlo por los andamios, me vine a Ribadesella con mi tío. Vine a probar y aquí me quedé aprendiendo el oficio», explica 'El Sastrín'. En la sastrería de Ubaldo aprendió a patronar, cortar y confeccionar a mano prendas de vestir para caballero. «La verdad es que mi tío era un gran sastre, con él aprendí y también me fue bien, porque fueron años de mucho trabajo», reconoce.

Su tío falleció cuando Juan estaba realizando el servicio militar, así que de regreso a casa, licenciado y con la cartilla en la mano, se hizo cargo de su sastrería junto a su tía, la viuda de Ubaldo. Juntos trabajaron un par de años. En ese tiempo quiso abrirse camino en Llanes, pero al final optó por quedarse en Ribadesella cogiendo en traspaso la sastrería que Gumersindo González regentaba en el número 2 de la misma calle Gran Vía. En esa esquina con Manuel Caso de la Villa nació la Sastrería Juan, la que el pasado viernes cerraba sus puertas. Corría el año 1979.

En su taller confeccionó trajes y pantalones para cientos de riosellanos y para muchos de los ilustres veraneantes que solían pasar temporadas de descanso en la villa. Juan hizo famosos sus pantalones de mahón entre los veraneantes y llenaba las bodas con sus trajes. «Cada vez que se casaba alguien y en aquellos tiempos había muchas bodas, era normal encontrar más de una docena de invitados ataviados con trajes míos hechos a la medida», recuerda. Trajes en los que al principio predominaba la lana. Mas tarde llegaron el tergal y las mezclas, y después la confección estandarizada por las grandes fábricas. A partir de ahí aumentaron los arreglos y «hace quince años empezó el declive, pero hasta entonces trabajé mucho», explica.

Y siempre lo hizo solo. Nunca tuvo un aprendiz como él lo fue de su tío, «porque los jóvenes ya no querían oficios como el mío». En ocasiones contó con la ayuda de alguna costurera para sacar pedidos en periodos de abundancia y sobre todo, el apoyo de su mujer. «En cuarenta años nunca cerramos por vacaciones, aunque gracias a ella siempre saqué tiempo para ir a cazar o pescar», añade este destacado ribereño experto en pescar el Campanu del Sella. Ahora podrá dedicarse al río de lleno.

Juan llevaba dos años ilusionado con la llegada de la jubilación y ahora que ha llegado a los 65 está «triste, porque cierras un capítulo importante de tu vida y como los militares, pasas a la reserva», indica. Sin embargo, dice sentirse «muy realizado» con el oficio ejercido en la villa de Ribadesella durante medio siglo.