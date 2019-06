El PP afea a Ciudadanos la falta de diálogo con su «aliado natural» Justino Pérez, a la izquierda, y Ciudadanos, a la derecha, guardan las distancias minutos antes del Pleno de investidura. / G. P. G. P. COLUNGA. Martes, 18 junio 2019, 00:26

El único edil del Partido Popular de Colunga, Justino Pérez, daba la sorpresa en la sesión plenaria del sábado al abstenerse en la votación de candidaturas, lo que otorgaba el gobierno al PSOE, lista más votada. Esa decisión fue criticada el mismo sábado por Ciudadanos, empatado con los socialistas a cinco ediles y que necesitaba del apoyo del popular para conseguir su primera alcaldía de Asturias. Sin embargo, el pacto no llegó a fructificar. «Tuvo tiempo de reunirse dos veces, que se sepa, con el PSOE; él y todos sus concejales. Con el aliado natural para gobernar ni una sola vez», sostiene Pérez en un comunicado, en el que tacha de «raro» el proceso vivido con la formación naranja y su candidato, José Ángel Toyos.

El concejal popular señala que el mismo viernes, pasadas las 14.30 horas, envió un «SOS» a Toyos, del que «no obtuve respuesta. Sí una llamada a las diez y media de la noche para quedar el sábado». En ese mensaje Pérez apunta que «este cachondeo no es lo que los vecinos votaron» y da un ultimátum a Ciudadanos: «Nos reunimos esta tarde o punto final». Pero a renglón seguido, como sucediese en el propio Pleno, Pérez abre la puerta a una futura moción de censura: «Dentro de un año si queréis presentar una moción de censura aquí seguiré para pactarla en tiempo y forma, sin prisas, sin interferencias, como gente sensata», recoge el mensaje hecho público por Pérez. También señala que «si el problema del acuerdo es que no puede haber retribuciones para mí, sin problema, pero vosotros como yo». Y añade: «No pongo mis intereses personales por encima de un cambio de gobierno para Colunga, pero tampoco nadie me puede pedir que lleve dinero de mi casa para gestionar asuntos municipales». Según Ciudadanos el acuerdo no fructificó por las peticiones de Pérez, entre ellas la de ocupar la concejalía de Obras. Toyos también ha cerrado con un «de momento» la moción de censura apuntada por el edil popular.