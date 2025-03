Los afectados por las inundaciones piden ampliar el colector de San Pedro

JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 19 de noviembre 2019, 00:21 | Actualizado 08:25h. Comenta Compartir

Después de dieciocho días consecutivos de lluvia incesante, el concejo de Ribadesella continúa con el agua al cuello. Las torrenteras de agua pluvial se dejan ver en todos los frentes, pero el que más preocupa es el que afecta a las calles Danza de Arcos y carretera San Pedro, en la zona de la playa. El origen, una pequeña rambla-aliviadero procedente de Monte Somos que se desborda cuando llega a la carretera y provoca la inundación de ambas calles, «causando daños materiales considerables en varias viviendas», dicen los vecinos. Inundaciones que en los últimos tiempos se están repitiendo con demasiada frecuencia. Ocurrieron el 10 de septiembre, el 23 de octubre y más recientemente, el pasado viernes y ayer mismo.

Los vecinos quieren que el Ayuntamiento o la Confederación acometan las obras necesarias que impidan esas inundaciones aumentando la sección del colector que discurre bajo la carretera de San Pedro a la altura de las viviendas sociales y limpiando regularmente el aliviadero, el colector y el torrente que desemboca en el río San Pedro, en El Malecón. También reclaman la mejora del drenaje de los fluviales, adecuando las infraestructuras de la red de saneamiento y alcantarillado de la calle Danza de Arcos y de la carretera de San Pedro al desarrollo urbanístico de la zona para garantizar la protección y seguridad de los vecinos y de sus propiedades.

Sin embargo, el alcalde aseguraba ayer que como «son muchos más los problemas que confluyen en esa zona, la solución es muy complicada a corto plazo». Al mencionado aliviadero no solo se le une el «insuficiente saneamiento», también las aguas procedentes de Tereñes. «Y si todo esto coincide con marea alta en El Malecón, el desalojo de las aguas es imposible y las arquetas en vez de tragar echan el agua hacia arriba», explicó Ramón Canal. Por último, el regidor recordó que las urbanizaciones afectadas se han construido en zona inundable y ahora están pagando las consecuencias: «Una urbanización se llama La Juncalera, la otra Las Marismas y el agua acaba recuperando su espacio cuando llueve como estos días», añadió.

Los vecinos creen, además, que las inundaciones han aumentado en número y regularidad tras la construcción de los muros en la carretera del faro y de los taludes de contención de la urbanización Sella Mar, en la falda de Monte Somos. El alcalde no cree que tenga que ver, «aunque tampoco me atrevo a decir que sí o que no». Más bien se inclinó por pensar que, después de tantos días de lluvia, «no lo lleva y no hay que buscar otras causas».

Retén de obras

De momento, el Ayuntamiento de Ribadesella cuenta con un retén de obras, vigilancia e intervención con el que resolver «todos aquellos problemas que están a nuestro alcance, porque son cientos las pequeñas emergencias que se están intentando solventar». Entre ellas, la acumulación de agua en la vega de Collera, que no solo ha cortado la carretera de acceso a esta localidad, sino que acaba desembocando en el barrio de El Cobayu, «levantando arquetas y alcantarillas». Y además, se registraron pequeños argayos en la zona de Alea y Linares, fundamentalmente.