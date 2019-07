El alcalde forista de Amieva se baja el sueldo un 12,5% hasta los 26.250 euros Los concejales de Foro y PP votan a favor del sueldo del alcalde de Amieva, Félix Fernández. / XUAN CUETO La medida obtuvo el apoyo del PP, cuyo portavoz recalcó que «el Ayuntamiento no es una ONG y hay que dar una retribución a los ediles» L. RAMOS SAMES. Miércoles, 10 julio 2019, 00:08

El regidor de Amieva, el forista Félix Fernández, tendrá liberación y sueldo este mandato. Fue el apoyo del grupo municipal popular el que permitió, durante el Pleno de Organización celebrado ayer, que saliese adelante la propuesta de Alcaldía, ya que Foro gobierna en minoría. Así las cosas, el regidor contará con una liberación al 75%, percibiendo un total de 26.250 euros brutos al año, una cantidad un 12,5% menor a la que venía cobrando hasta ahora.

«Amieva necesita un alcalde que trabaje y el trabajo debe ser remunerado», indicó el portavoz popular, Carlos Salazar, quien destacó que «Félix se hizo una buena rebaja en el salario». Insistió en que «el Ayuntamiento de Amieva no es una ONG a la que venir a hacer servicios sociales, sino que hay que dar una remuneración a los concejales por su trabajo y su asistencia a las sesiones». Y aclaró que el de ayer fue «un apoyo puntual. Nosotros seguimos siendo una oposición responsable, lo que significa que cuando haya un buen proyecto para el concejo, ahí estaremos», agregó.

La única edil socialista, Conchi Rivero, por su parte, se abstuvo en la votación y, tras el Pleno, manifestó que «debe haber una liberación, pues si no solamente se podrían dedicar a la política los jubilados». Apuntó, eso sí, que «quizás esta sea excesiva» y recalcó que «siempre se están quejando de la deuda, pero parece que no se acuerdan de ella a la hora de ponerse los sueldos».

Finalmente, los dos ediles de Ciudadanos votaron en contra del sueldo del regidor. Su portavoz, Toño Sánchez, indicó que «el trabajo realizado durante los últimos años no fue el más adecuado para el municipio y, además, nosotros habíamos apostado por presentarnos a la Alcaldía sin cobrar sueldo, dando la alternativa al teniente de alcalde para que cobrara, pero al no haber acuerdo, salió elegida la lista más votada». El edil reconoció que el apoyo de los populares les pilló por sorpresa. «Siempre estuvo criticando y diciendo que había que echar al alcalde porque no había hecho un trabajo acorde y ahora le apoya, ahí vemos la falsedad que hay en todo esto», lamentó. E insistió en que desde el punto de vista de Ciudadanos «había que hacer un cambio en la política de gestión del Ayuntamiento de Amieva».

Ayer también se fijó la periodicidad de los plenos -cada tres meses-, así como las dietas por asistencia -30 euros- y la supresión de las comisiones informativas y la Junta de Gobierno Local.