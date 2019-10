Los alcaldes de Picos instan al Principado a abrir el debate sobre la gestión del Parque Invernales camino a Áliva, en Cantabria, desde la localidad cabraliega de Sotres. / XUAN CUETO En los concejos preocupa el «desastre» del modelo actual y una inversión por parte del Estado que dan por perdida al repetirse las elecciones nacionales G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Domingo, 20 octubre 2019, 01:18

Superados con holgura los cien días de margen que se conceden a los nuevos gobiernos para echar a andar, en los concejos con territorio en el Parque Nacional de los Picos de Europa comienzan a urgir los planes del Ejecutivo de Barbón para el espacio protegido. Hasta la fecha, coinciden los regidores, no se han producido contactos con los nuevos dirigentes para abordar la cuestión, a pesar de que algunos como el primer edil de Peñamellera Alta, José Antonio Roque, apuntaron ya en la cumbre de alcaldes de principios de septiembre a la necesidad de hablar de Picos y su gestión. En esta legislatura, la competencia en materia de espacios protegidos ha retornado a la Consejería de Desarrollo Rural, tras pasar por Infraestructuras y Medio Ambiente en el pasado mandato.

Con una amplia batería de asuntos sobre la mesa, desde la ganadería al turismo, pasando por la conservación, la ejecución de obras y tareas de mantenimiento o la designación de un director definitivo; el modelo de gestión -en el que subyace el problema de la financiación- vuelve a perfilarse como uno de los debates principales. En la comparecencia del consejero Alejandro Calvo ante la comisión de la Junta General se vislumbró el primer atisbo de continuidad respecto a sus predecesores al abrir la puerta a un marco de gestión federal. Ese mismo modelo fue lanzado hace un año por el entonces consejero Fernando Lastra, que reiteró la idea en más ocasiones. Sin embargo, nunca llegó a profundizar en el cómo ni el qué implicaría, más allá de un mayor peso del Estado. Ya entonces, la propuesta generó malestar entre los concejos de Picos al sentirse excluidos de su debate y no recibir información de primera mano del Principado. Por ello, alcaldes como Félix Fernández (Foro), de Amieva, instan a «reunirnos a los seis antes de lanzar cosas». En su caso, la opción del modelo federal no acaba de convencer, pues apuesta por «una gestión más cercana y en colaboración con los ayuntamientos». Eso sí, entiende que al ser Picos un parque nacional la financiación debe proceder del Gobierno central. «Del Estado no vino nada el año pasado y este lo veo imposible», considera José Antonio Roque (Foro) ante el escenario de repetición de elecciones. «No tiene pinta de que vaya a haber convocatoria de ayudas este año», respalda desde Peñamellera Baja José Manuel Fernández (PP). Las últimas ayudas, convocadas en 2018, procedieron de hecho del Principado, que repartió 300.000 euros entre los concejos.

«No se ha movido nada»

Respecto a la gestión, en Peñamellera Alta entienden que «cualquier modelo puede ser mejorable respecto a lo que tenemos». En la vecina Peñamellera Baja, Fernández coincide en que «es un desastre y está claro que no está funcionando». Asimismo incorpora a sus críticas el papel del nuevo Ejecutivo socialista, pues «no se ha movido ni una hoja». En Cangas de Onís, el también popular José Manuel González Castro insta al Principado a ponerse ya manos a la obra. «El Parque lo hay que arreglar hoy, no dentro de diez años. Si quieren que las competencias sean del Estado perfecto, pero que se pongan con el día a día y no echen balones fuera», censura. En su caso, y como municipio más turístico de los que integran Picos, preocupa la situación en los Lagos de Covadonga, con unos servicios de atención al visitante que no se ajustan al periodo del plan de transporte, así como el «recorte» de personal en controladores de tráfico o retén de incendios.

Impulso turístico

Del lado de los ayuntamientos presididos por socialistas, Cabrales y Onís, sus respectivos alcaldes adoptan dos posturas. Por un lado, el oniense José Manuel Abeledo apuesta por esperar para fijar su posición, toda vez que en el pasado mandato expresó reiteradamente su voluntad de abandonar el espacio protegido. Por su parte, el cabraliego José Sánchez es partidario de «sentarse a dialogar ahora que hay gente nueva» y «poner encima de la mesa el tipo de gestión que queremos», pues «al Parque Nacional hay que darle una vuelta, hasta ahora no se estaba gestionando». Rechaza además que las decisiones se tomen «desde un sillón» y alerta de que «se está desprotegiendo al pastor, que fue el creador del Parque. El ganado menudo es el que mantiene el paisaje, pero nadie miró para él».

Como segundo concejo con mayor tirón turístico, recuerda además la problemática que viven en enclaves como Bulnes con la recogida de basuras, motivo de fuertes críticas el pasado año. «Es competencia municipal y lo asumo, pero necesitamos ayuda de algún tipo. Es un pueblo muy particular, al que se llega en funicular y con horarios», recuerda sobre la dificultad del servicio. Asimismo denuncia el «abandono» turístico del concejo a pesar de ser «entrada a Picos». Todas esas carencias, insiste , requieren de fondos que a su entender pasan por el Estado. «El Gobierno central debe recuperar la inversión, con un millón de euros de presupuesto no da, deberían ser al menos cuatro o cinco», considera. Dinero e ideas para rebajar el malestar existente quedan ahora a la espera de un nuevo tiempo de debate.