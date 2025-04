La alcaldesa de Ponga critica que su concejo «no aparece en los presupuestos de Asturias»

L. RAMOS BELEÑO. Miércoles, 11 de diciembre 2019, 00:22 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

El proyecto de presupuestos para 2020 presentado la pasada semana por el Gobierno regional se «olvida» del concejo de Ponga. Es lo que denuncia su alcaldesa, la socialista Marta Alonso, quien ayer afeaba cómo tras analizar pormenorizadamente las cuentas pudo comprobar cómo su concejo «no aparece» en las mismas. Especialmente desagradable, reconocía, fue descubrir que en el apartado destinado a futuras inversiones en carreteras no estaban dos actuaciones que, asevera, desde el Principado habían comprometido durante las reuniones y conversaciones telefónicas mantenidas. Concretamente, indicó, se trata de las reparaciones de los viales que conducen a Viboli y a Abiegos (PO-3) y que se encuentran «en muy mal estado», lo que los hace sumamente «peligrosos».

En el caso de la carretera de Viboli, explicó Alonso, «las obras estaban previstas para este mismo año, pero estamos a mediados de diciembre y no se hizo nada». Durante la reunión que mantuvo el pasado octubre con el consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, agregó, se interesó por el estado del proyecto y este «se comprometió a que saldría en estos presupuestos». Sin embargo no ha sido así y «la explicación que me dan es que van a hacer una serie de arreglos puntuales», explicó. Algo que no convence en el gobierno local, pues «la carretera no está para esperar más». «Hay trabajadores del servicio a domicilio que se niegan a ir a Viboli, vecinos con averías cada dos por tres por el mal estado de la vía, que en cualquier momento quedará cortada, pues con los últimos temporales el río se la está comiendo», aseveró.

En el caso de Abiegos, la regidora solicitó hace tiempo al Principado que «si no se puede hacer una reforma integral, sí se haga una contundente, pues también está muy mal». Hace poco, agregó, volvió a preguntar por el proyecto, pero aún no recibió respuesta.

A todo esto se suma, criticó Alonso, el hecho de que «tampoco vemos inversiones de otro tipo en el concejo, si bien lo más importante para nosotros son las carreteras, pues son actuaciones que rondan los 400.000 euros y no podemos asumir». Visiblemente enfadada, la regidora recalcó cómo «lo primero para fijar población son unos buenos accesos y servicios y ni Viboli ni Abiegos los tienen». Y recalcó que «hay concejos que necesitan más apoyo que otros y los rurales pasamos más penalidades y pagamos los mismos impuestos por menos servicios».