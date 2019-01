La alcaldesa riosellana confía en que la demolición de la plaza sea «legalmente posible» Brindis ayer en el Ayuntamiento de Ribadesella. / NEL ACEBAL Charo Fernández resta valor a los apoyos conseguidos por la plataforma y dice que «cualquiera puede salir a la calle a coger firmas» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 5 enero 2019, 00:09

El tradicional brindis de Año Nuevo que organiza el Ayuntamiento de Ribadesella junto a la plantilla municipal, con roscón de reyes de por medio, ha servido para ratificar la convicción política de Foro a favor de la demolición de la plaza de abastos. El primero en confirmar sus intenciones fue el teniente de alcalde, Pablo García, apostando por el proyecto diseñado por el equipo de gobierno para la zona del Campu les Rolles, una actuación que incluiría la demolición de un edificio que, «como dicen por ahí, está para un soplíu». El concejal cree que el viejo edificio es un «armatoste» que está ocupando una ubicación en la que deberían crearse «espacios públicos, zonas ajardinadas y unos aparcamientos muy necesarios para la villa».

Por su parte, la alcaldesa, Charo Fernández, confía en que la demolición de la plaza «sea legalmente posible dentro de unos meses». Pidió «respeto» a la voluntad de los riosellanos que «no hacen ruido» y «cordura» a la hora de aplicar los modelos de conservación. Entiende que las leyes deben proteger los edificios de interés, pero no aquellos que «carecen de interés y dificultan el desarrollo de los pueblos, como ocurre con la plaza de abastos».

La regidora considera que el futuro inmediato de Ribadesella pasa por el desarrollo de ese espacio urbano mediante la creación de zonas de uso público en superficie y aparcamientos ocultos o en subterráneo, «porque el sector servicios, del que vivimos, necesita aparcamientos». También lo cree necesario ante una hipotética ampliación del puente, «tan necesaria como los aparcamientos y que algo tendrá que decir en esa zona», añadió. Fernández espera que quienes están «fantaseando» con este asunto dejen de hacerlo. Por ese motivo, restó valor a los apoyos conseguidos por la Plataforma SOS Plaza Abastos y a las 1.200 firmas recogidas en contra de su demolición. «Para mí eso no tiene ninguna trascendencia, porque sus apoyos, lo mismo que se ponen en un lado pueden ponerse en el otro y porque cualquiera puede salir a la calle a recoger firmas», afirmó.

«El futuro del mercado no puede estar en manos de la voluntad de cuatro personas»

La alcaldesa pidió que también se tenga en cuenta a la gente y a los expertos que no hacen ruido «y a los montones de gente que en la calle me pide que tiremos la plaza de abastos». Cree que el futuro de ese espacio no puede estar en manos de «la voluntad de cuatro personas que pretenden promover ante Cultura la protección de un edificio que la mayor parte de los riosellanos quieren que desaparezca». En este sentido, Charo Fernández espera que el 2019 sirva para que los riosellanos recuperen su memoria histórica y puedan saber «quiénes han impedido que Ribadesella progrese en esa zona».

La plaza de abastos va camino de convertirse en el principal caballo de batalla en las elecciones municipales del mes de mayo. A esas votaciones volverá a presentarse el partido que ganó las dos anteriores, Foro Asturias, aunque esta vez sin Charo Fernández como candidata y sin Pablo García en la lista. Sus sustitutos se darán a conocer en breve. «Puede que en los próximos días se dilucide la incógnita porque, desde luego, candidatura del equipo de gobierno la habrá», adelantó la alcaldesa.