Alejandro Castañedo repite como mejor elaborador de sidra casera de Piloña Pese a la lluvia, la sidra no dejó de espalmar bajo la carpa y se repartieron unos 1.800 litros. El joven de Bargaéu, que ya ganó en 2017, se impuso a otros 55 elaboradores en una fiesta en la que se repartieron 1.800 litros de sidra ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:49

Piloña celebró ayer su gran fiesta de la sidra. El Concurso de Sidre Casero del Conceyu logró imponerse sobre una meteorología que no fue la más apropiada para una celebración de calle, pero que no impidió la asistencia de cientos de personas que disfrutaron de un día lleno de buena bebida de elaboración casera, acompañada por muchos productos alimenticios preparados 'in situ' por los vecinos de Coya.

El comienzo de la celebración tuvo lugar pasadas las once de la mañana. Fue entonces cuando comenzó un desfile encabezado por un carro tradicional tirado por bueyes, repartiendo buena sidra a los presentes en el centro de Infiesto. Le acompañaba una comitiva conformada por carrozas, vecinos y los invitados de esta edición. Y es que el colectivo de Sidra Casera de Piloña, organizador del evento, se lo dedica cada año a un concejo, siendo Siero el elegido en esta ocasión. El municipio desplazó a Infiesto una buena representación de su sector sidrero, que participó activamente en toda la jornada.

Con la llegada del mediodía se iniciaba la etapa álgida de la celebración y en el escenario que presidía el recinto, el humorista y presentador Joaquín Pajarón daba comienzo a su pregón, mostrándose encantado «porque aquí se unen dos de las cosas que más me gustan: Piloña y la sidra». El humorista, vinculado familiarmente al concejo, realizó una intervención cargada de humor en la que afirmó que la sidra «es un elemento esencial de Asturias y de los asturianos», a la vez que añadió que la típica bebida asturiana «siempre había estado presente en las etapas históricas más importantes».

De esta forma se encaminó a uno de los momentos más hilarantes de su pregón, cuando recordó que la presencia de la sidra se había recogido incluso en la Biblia. «La historia está ahí: Adán y Eva, que taben nel paraíso, n'Asturies. Y llegó Dios y dijo: podéis comer lo que queráis, pero la pomarada no me la jodáis que ye añu de sidra». No hicieron caso y «tentados por un cazurru de León que quería ligar con Eva llegó el pecado». Ambos fueron expulsados, «unu pa Galicia y otru pa Santander». El recorrido histórico del pregonero llegó incluso a la conquista de la Luna.

Nada más finalizar el pregón, el mismo Pajarón procedió a la entrega de un reconocimiento muy especial, el que recibió la asistente de mayor edad a la fiesta sidrera. Este diploma fue para Lola Mayor Onís, quien a sus 97 años derrochó simpatía y buen humor, desfilando en silla de ruedas con el resto de carrozas y asistentes.

Tras el pregón se inició la final del concurso y la 'preba popular', seguida masivamente por cientos de personas que ya abarrotaban el recinto. Los participantes tienen la opción de comprar un vaso conmemorativo, al precio de tres euros, con el que se puede probar toda la sidra que se presenta al concurso. Los diferentes puestos cuentan con escanciadores que sirven el líquido autóctono. La 'preba popular' ha ido creciendo desde la primera convocatoria. Si el pasado año se habían logrado vender mil vasos en tan solo dos horas, en esta ocasión se decidió aumentar la oferta hasta los 1.200 envases para evitar que se pudiesen acabar demasiado rápido.

Tras la deliberación del jurado, y varias horas de prueba sidrera, el ganador del concurso fue un habitual, Alejandro Castañedo, de la localidad de Bargaéu, quien suma así su segunda victoria en el certamen tras vencer en la edición de 2017. La segunda plaza fue para Javier Longo Tuya, de Sevares, y el tercer puesto, para Ramón Alonso Espina, de Pintueles. En la cata popular, el público asistente concedió otros tres galardones, que correspondieron a Daniel Camblor, de Espinaréu, Roberto Redondo, de Coya y Juan Noriega de Miyares.

Concierto folk

El presidente de la asociación sidrera piloñesa, Luis Sariego, se mostró encantado con la cita pese a las inclemencias meteorológicas y «a que la cosecha de manzana ha sido limitada. Pese a todo hemos contado con 56 participantes», apuntó. Y agregó que «ha sido un gran éxito, crecemos cada año y la fiesta aumenta, llega más gente. Hoy hemos repartido unos 1.800 litros de sidra y la gente sigue disfrutando incluso después de finalizar el concurso y entregarse los premios. Estamos muy satisfechos», aseveró

Como Infiesto también estaba este fin de semana de mercado tradicional, el punto y final de la jornada tuvo lugar al filo de las ocho de la tarde, cuando el grupo de música folk Fontoria ofreció un concierto para presentar su nuevo trabajo discográfico, 'Nordés'.