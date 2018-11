Amieva aprueba su ordenanza de cazadores locales entre críticas Carlos Salazar, a la izquierda, y Félix Fernández, a la derecha, discuten en el Pleno de ayer. / NEL ACEBAL Los monteros consideran que exigir dos años de empadronamiento es «discriminatorio» e indican que el Consistorio no tiene competencias en la materia LUCÍA RAMOS SAMES. Martes, 13 noviembre 2018, 00:31

La ordenanza de cazadores locales de Amieva nace envuelta en polémica. La corporación municipal aprobaba ayer, con los votos a favor de Foro y PSOE y la abstención del PP, la nueva normativa, que entrará en vigor próximamente, una vez sea publicada Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Se trata de la aprobación definitiva, pues ya en agosto fue publicado el texto inicial y sometido a información pública, registrándose dos alegaciones al respecto, una de ellas de un particular y la otra interpuesta por la sociedad de caza Sierra de Borde.

En sus escritos los alegantes critican la nueva normativa municipal por «discriminatoria» al exigir un mínimo de dos años de empadronamiento en el concejo y señalan que, a su parecer, el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia. Argumentos que se encargó de rechazar el alcalde, el forista Félix Fernández, en un Pleno no exento de tensión y al que acudieron como público varios de los cazadores afectados.

La primera de las alegaciones, presentadas por Óscar F. G., se refería a esa supuesta falta de competencias del Consistorio amievense para regular en materia de caza, además de calificar el texto de «arbitrario y poco objetivo» al considerar que «no tiene en cuenta» a aquellos cazadores que, aunque tengan propiedades o terrenos en el concejo no residen en el mismo por diversas circunstancias. El montero aseveró, además, que se trata de una ordenanza «más restrictiva» que la de otros concejos cercanos, como Ponga.

«No estamos regulando la caza, sino el concepto de cazador local», recalcó el alcalde«Estamos abriendo un frente entre cazadores», criticó el portavoz del PP, Carlos Salazar

Tras estudiar los diferentes argumentos, el alcalde decidió desestimar la alegación, recalcando que «en ningún momento se está pretendiendo regular en materia de caza, pues eso corresponde al Principado, sino el concepto de cazador local». Negó además que la nueva ordenanza sea más restrictiva que la de otros concejos, pues «es prácticamente idéntica a la pongueta».

Por su parte, la sociedad de caza Sierra de Borde presentó un extenso escrito de alegación en el que comenzó recordando que la reserva regional todavía no está aprobada de forma definitiva, con lo que, a su entender, no tiene sentido la intención del Ayuntamiento de promulgar una ordenanza reguladora de la caza en el concejo. En este sentido, los cazadores aseveraron haber presentado alegación contra la citada reserva, así como «hasta siete escritos» señalando los errores e irregularidades que han ido detectando, no habiendo recibido respuesta, por lo que consideran que «el procedimiento nace viciado. Nace muerto y carece de validez en el mundo de los hombres», insistieron. Criticaron además la «falta de motivación» de la normativa.

En relación a los «peculiares requisitos» que la ordenanza municipal plantea, criticó Sierra de Borde que lo que se pretende es «hacer un traje a medida de los cazadores locales». Son «discriminatorios», incidió, y aseveró que los denunciará ante el Defensor del Pueblo. La ordenanza, advirtieron los monteros, promoverá la «picaresca de los empadronamientos 'ad hoc'», e indicaron también que en la actualidad y debido al despoblamiento rural, apenas hay cazadores locales.

Esta alegación, señaló el regidor, no fue presentada correctamente, por lo que debería ser desestimada, sin embargo «en pro de la pluralidad», decidió estimarla en parte, «agregando un preámbulo a la ordenanza, pues no lo tenía». Respecto al resto de argumentos, indicó Fernández que «son consideraciones totalmente subjetivas y no están basadas en ningún fundamento jurídico».

«Amenazas»

Criticó también el escrito remitido el pasado jueves por el presidente de la sociedad de caza a los miembros de la corporación, en el que advertía que de votar el punto relativo a la ordenanza estarían cometiendo un supuesto delito de prevaricación. «Son amenazas para intentar que no se cumpla la voluntad de los concejales», afeó, aseverando que no hay prevaricación ninguna en la aprobación del texto, pues cuenta con informes favorables de la secretaria municipal. «Lo único que intentan es amedrentar», aseveró.

El alcalde se encontró también con la oposición del portavoz municipal del PP, Carlos Salazar, quien lamentó que «se está abriendo un frente entre los cazadores» e instó a «esperar a saber si vamos a tener coto o reserva y elaborar entonces una ordenanza como es debido». Recalcó, asimismo que el problema del concejo es que la actividad cinegética está paralizada desde hace dos años y «se está convirtiendo en un refugio para la fauna salvaje, mientras desde el Principado lo que quieren es tapar todo lo que dejó la anterior sociedad que gestionaba el coto». Unas apreciaciones que no compartió Félix Fernández, quien criticó que «son opiniones sesgadas y motivadas por intereses políticos».

Entre el público se encontraban varios cazadores de la zona, uno de los cuales, Jesús Sánchez, vecino de Corigos, criticó la exigencia de estar dos años empadronado para poder optar a ser cazador local. «Es discriminatoria, hay gente que se vino a vivir y es cazador, pero no puede cazar porque no lleva dos años», explicó.