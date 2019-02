Los Amigos de Ribadesella proyectan las mejores películas de los Goya

La Casa de Cultura de Ribadesella proyectará a lo largo de las próximas semanas las dos películas que triunfaron en la última gala de los Goya, los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Este sábado, 9 de febrero, se pasará la comedia titulada 'Campeones', de Javier Fesser, premio a la mejor película y la más taquillera del año pasado. Un mes después, el 9 de marzo, será turno para 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen, premio a la mejor dirección y mejor actor protagonista, la película más laureada en esta última edición de los Goya. Ambas proyecciones corren a cargo de la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR), que adquirió los derechos para su proyección gratuita varias semanas antes de la gala. Según explicó Juan Muñoz, el nuevo responsable de la programación cultural de la asociación, uno de los objetivos que se han marcado es el de «cubrir el hueco que en su día dejó la desaparición del cine Divino Argüelles». De este modo, procuran proyectar varias películas al año.

Los derechos de emisión de ambas películas no resultan baratos, aunque también podrían ser más caros. 'Campeones' les ha costado 300 euros y 'El Reino' 225 euros, más el impuesto de valor añadido correspondiente en ambos casos. «Son precios que obtenemos porque somos una asociación cultural y no cobramos la entrada. No somos una sala comercial y las proyectamos gratuitamente para todos los públicos hasta completar aforo», explicó Muñoz.

Teatro y Cinemateca

Así, aquellos riosellanos que aún no hayan visto las dos mejores películas del año en España, van a tener la ocasión de visualizarlas de forma gratuita en la Casa de Cultura. Una sala que también ha quedado incluida en la Cinemateca Ambulante de La Laboral. El 25 de enero pasado se proyectó 'El silencio de otros' y el 1 de febrero 'Dogman'. La próxima cita con la Cinemateca será el 1 de marzo con 'Cantares de una revolución'. Mientras llega ese momento habrá que disfrutar con el humor y el humanismo que destilan los personajes de 'Campeones' y con el thriller político con la corrupción como telón de fondo que se narra en 'El Reino'.

A su vez, los aficionados al teatro tienen una cita en la misma Casa de Cultura de Ribadesella mañana, a las ocho de la tarde. El Grupo San Félix de Valdesoto representará la comedia titulada 'Ello yera una vez', de José Ramón Oliva.