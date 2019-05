La ampliación del María Elena fue legal, según el Consejo Consultivo Nacho Vázquez y Ángel Rami, con el dictamen del Consejo Consultivo del Principado. / NEL ACEBAL El órgano considera que las licencias concedidas en su día «no presentan un vicio de nulidad que faculte al Ayuntamiento de Llanes para su retirada del mundo jurídico» LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:21

Las licencias concedidas en 2012 y 2014 para ampliar el llanisco camping María Elena fueron legales. Es lo que se desprende del dictamen emitido el pasado 11 de abril por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias en relación al procedimiento de revisión de oficio de los citados permisos incoado por el Ayuntamiento de Llanes. Concretamente, el órgano regional de consulta apunta a que, de los datos y documentos que obran en su poder, «no se desprende con claridad que las licencias urbanísticas cuya revisión se trata incurran en una causa de nulidad de pleno derecho».

En su escrito, el Consejo Consultivo declara la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones al considerar que no se han cumplido los plazos establecidos. No obstante, decide entrar en el fondo del asunto «en aras de la eficacia que ha de inspirar la actuación administrativa» y con la intención de instar al Consistorio que tenga en cuenta sus consideraciones a la hora de valorar si procede incoar un nuevo procedimiento por la misma causa. Procedimiento que, de ponerse en marcha, sería el cuarto, pues ya son tres los intentos del Ayuntamiento llanisco por anular las mencionadas licencias que ampararon la ampliación del equipamiento turístico ubicado en la localidad de Celorio.

Tras analizar toda la documentación remitida tanto por el Consistorio de Llanes como por los propietarios del camping y el extécnico de la administración general (TAG) de Urbanismo (Nacho Vázquez) y el exarquitecto municipal (Ángel Rami) que informaron favorablemente las licencias, el Consejo Consultivo hace una serie de apreciaciones que le llevan a considerar que no hubo una ilegalidad manifiesta en la concesión de los permisos.

Así, indica -como ya hiciese en su día la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo a la hora de absolver a los citados técnicos municipales del delito de prevaricación urbanística del que se les acusó- que las propuestas del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) «constituyen una recomendación no vinculante». Por tanto, señala, el hecho de que Vázquez y Rami no las tuvieran en cuenta, pese a que afectaban a parte de las parcelas incluidas en la ampliación, no conlleva que actuasen de forma ilegal.

Del mismo modo, también se refiere el órgano de consulta a otro de los principales puntos de debate durante el juicio celebrado el pasado enero: el carácter de los suelos sobre los que se llevaron a cabo las obras. En este sentido, se indica en el dictamen que existen importantes dudas acerca de la naturaleza de los terrenos, no evidenciándose de modo claro que no cumplan los requisitos para ser considerados suelo urbano consolidado. Aquí se resalta cómo la jueza calificó de «contrasentido que se niegue dicha calificación en ausencia de planeamiento de la zona cuando el propio Ayuntamiento así lo recoge en su avance del nuevo plan general de ordenación».

Finalmente, el Consejo Consultivo se refiere también a otros aspectos, como la distancia existente entre el litoral y el camping y la falta de tramitación ambiental y de autorización de actividad, concluyendo asimismo que tampoco procede la anulación de los permisos por estos motivos. Así, el órgano termina indicando que «no se aprecia que las licencias urbanísticas de cuya revisión se trata presenten de manera incontrovertible, manifiesta y clara un vicio de nulidad que faculte al Ayuntamiento de Llanes para su unilateral retirada del mundo jurídico».

Tanto Nacho Vázquez como Ángel Rami se mostraban ayer contentos con este dictamen, pues además de «favorecer a la propiedad del camping, demuestra que nuestro trabajo fue intachable desde el punto de vista legal». Ambos criticaron la actuación del actual equipo de gobierno en todo este asunto. «Hemos sido víctimas de una persecución y acoso destructivo de nuestra vida personal y profesional por parte del alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), con el apoyo de Foro, PP e IU, así como de algunos supuestos compañeros que demostraron que no lo son tanto», lamentó Rami, y Vázquez le dio la razón, aseverando que el cuatripartito «nos intentó masacrar durante cuatro años que han sido infernales».