Los anguleros piden la limpieza de la playa de Santa Marina

Los anguleros de Ribadesella han reclamado la retirada de la basura que se amontona en la playa de Santa Marina. Dicen que dificulta su trabajo diario y les impide 'piñerar' con normalidad. «Vamos de mal en peor, porque a la escasa angula existente, ahora le sumamos estos inconvenientes que no nos dejan trabajar a gusto», se han quejado algunos de los profesionales inscritos en la Cofradía de Pescadores Virgen de Guía de Ribadesella. Si no se puede retirar, al menos piden que la maleza depositada en la playa se amontone en un lugar donde no les moleste.

Sin embargo, todo apunta a que su reivindicación no tendrá una inmediata solución. El Ayuntamiento de Ribadesella sigue esperando por la firma de un protocolo de actuación junto al resto de administraciones del Estado con competencias en la zona, desde la Demarcación de Costas hasta la Confederación Hidrográfica, además de la Consejería de Medio Ambiente del Principado. «Como los actuales responsables de los departamentos estatales no saben si van a continuar en el cargo, el asunto se sigue alargando y continuamos sin el protocolo de actuación que determine las competencias de cada uno», explicó el alcalde Ramón Canal (PSOE). El regidor cree que «con los impuestos de los riosellanos no podemos estar limpiando la playa cada quince días, porque si lo gastamos ahí tenemos que quitarlo de otras partidas». Aun así, confía en encontrar una solución a un problema que se repite.