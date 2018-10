Animales de Oriente recuerda que la recogida es labor de la Policía y del Consistorio ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Jueves, 18 octubre 2018, 00:21

El colectivo Animales de Oriente recuerda las acciones a seguir por parte de cualquier vecino en caso de que localice algún perro abandonado o perdido. El grupo pretende de esta forma dejar claro que su labor no consiste en la recogida de los animales, sino de sus posteriores cuidados. De esta forma, los responsables del colectivo señalan que, en los casos en los que algún vecino localice un perro «en mal estado o en situación de que su vida, o la de otros, corra peligro, deben cogerlo si se puede». Si se le nota asustado es importante no correr detrás de él y tratar de mantenerlo en una zona segura, «porque es posible que escape y no se le vea más».

Resulta fundamental igualmente cerciorarse de que no pertenece a algún vecino de la zona y comprobar si cuenta con el chip de identificación obligatorio. También se debe llamar al 112 y ponerse en contacto con la Policía Local de Piloña, recomiendan, puesto que la labor de recogida «es tarea de la Policía o de los operarios del Ayuntamiento».

Sí es posible consultar con los responsables del colectivo animalista si existe algún aviso de perro perdido por la zona y para que el grupo pueda realizar la difusión pertinente para tratar de localizar a sus dueños. Si los dueños no apareciesen, el animal quedará en las instalaciones del grupo, «donde nos encargamos de alimentarlo, pasearlo, desparasitarlo, llevarlo al veterinario y, lo más importante, buscarle un hogar», explican. Finalmente, la protectora recuerda que su trabajo es voluntario «y nadie recibe ningún tipo de compensación económica», aunque sí «emocional».