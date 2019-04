«Ante la duda preferimos evitar una futura anulación de la licencia de obra» La finca sobre la que se quieren levantar las viviendas está próxima al paseo de San Pedro. / NEL ACEBAL Marián García de la Llana defiende la actuación del Ayuntamiento de Llanes al denegar el permiso para levantar un edificio en la avenida de las Gaviotas L. RAMOS LLANES. Miércoles, 3 abril 2019, 00:29

El temor a enfrentarse a un nuevo 'caso Kaype' o camping María Elena fue lo que motivó el cambio en los criterios de edificabilidad de la finca ubicada en la avenida de las Gaviotas de la capital llanisca en la que una promotora planea edificar varias viviendas. Así lo manifestó ayer la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Marián García de la Llana (Foro), a EL COMERCIO. La modificación de estos criterios conllevó la denegación de la correspondiente licencia de obra, lo que llevó a la empresa llanisca a presentar un recurso contencioso administrativo para exigir que el permiso les sea concedido en los términos recogidos en el certificado emitido en un principio por el Ayuntamiento.

En dicho certificado, basado en sendos informes de la arquitecta municipal y la TAG de Urbanismo, se indicaba que podrían construir hasta tres alturas sobre rasante. Nivel que desde el equipo de redactor del nuevo plan general de ordenación se rebajaba a solo dos alturas sobre rasante en un informe solicitado por la edil de Urbanismo. Ante la «disparidad de criterios», apuntaba más tarde la arquitecta municipal, y debido a la ausencia de planeamiento, se optó por decantarse por la opción más conservadora, la que menor altura permite.

«En ausencia de plan, la arquitecta tuvo que analizar como parámetros para calcular la edificabilidad unos datos devengados de una de las manzanas que rodea la finca», explicó De la Llana, e indicó que el resultado de dicho análisis llevaría a construir un edificio de viviendas en un solar en el que en la actualidad existe un chalé y que en todos los planes anteriores estuvo destinado a vivienda unifamiliar.

Varios particulares e incluso Avall solicitaron información acerca del expediente

La anticipada publicitación del edificio, «del que no existe licencia», continuó, «originó una profunda polémica entre los vecinos, quienes entienden desacertada la propuesta». Fue por este motivo, y después de que varios particulares e incluso miembros de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) solicitasen información acerca del expediente, por lo que la concejala decidió solicitar un informe a los redactores del nuevo PGO. «En ese momento estaban estudiando detalladamente las edificabilidades y tipologías de los núcleos urbanos del concejo», apuntó la edil.

Este nuevo informe contradijo las condiciones concedidas en un primer momento por la arquitecta municipal, quien, para contar con más datos, solicitó aclaraciones a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA). «La conclusión fue que, en ausencia de plan general de ordenación, el criterio ha de ser de mínimos», indicó Marián García de la Llana. Ante la duda, añadió, «preferimos evitar una futura anulación de la licencia de obra» que sí podría conllevar responsabilidad patrimonial, «como sucede con el Kaype, las viviendas de Cobalayu y Niembro y el camping María Elena».

Así las cosas, recalcó la teniente de alcalde, «queda patente que no existe responsabilidad, ya que en primer lugar no existe licencia concedida, y además el precio de compra de la citada finca se adapta, según técnicos conocedores de la materia, a precio de mercado». Una postura que choca frontalmente con la de la empresa promotora, que en las alegaciones presentadas a la denegación de la licencia de forma previa al planteamiento del recurso contencioso administrativo hablaba de «varios millones de euros» al sumar a la finca los gastos del proyecto, honorarios profesionales, tasas y lucro cesante. «Según me indicaron técnicos municipales, como mucho se podrían pedir responsabilidades por la redacción del proyecto», apostilló la edil, e indicó que «será un juez, porque así lo ha decidido la promotora, quien decida o no la construcción de este edificio de viviendas en uno de los lugares más sensibles de nuestra villa».

Para terminar, la concejala de Urbanismo reconoció que «podrían entenderse los intereses de los constructores», pero, apuntó, «no es menos importante que el Ayuntamiento debe estudiar detenidamente todas las propuestas que se le presentan para no incurrir en futuras indemnizaciones por conceder licencias susceptibles de ser impugnadas».