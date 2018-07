San Antolín se abre al mundo Los participantes en uno de los tres pases que se ofrecieron ayer contemplan una de las portadas de San Antolín de Bedón. / NEL ACEBAL Medio centenar de personas participaron en la primera jornada de visitas al temploLos primeros visitantes destacan el buen estado de conservación en que se encuentra la iglesia, así como el interés que suscita su historia LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 21 julio 2018, 00:42

«Emocionante». Así definía ayer Miguel Bueno, uno de los primeros visitantes de la reabierta iglesia de San Antolín de Bedón, la experiencia. Como este malagueño afincado en la parroquia llanisca de Piedra, fueron en torno a medio centenar las personas que participaron en las tres visitas guiadas llevadas a cabo durante la jornada inaugural de esta nueva etapa en la que el templo benedictino vuelve a abrirse al mundo. El acceso a la finca donde se ubica permanecía cerrado, para enfado de los vecinos y autoridades locales, desde que a principios de 2016 los propietarios de los terrenos decidiesen colocar una valla y prohibir la entrada con la intención, indicaron, de evitar posibles accidentes debido al mal estado en que se encuentran los edificios que rodean a la iglesia.

Pese a que la polémica en torno a la titularidad de esta «joya» del románico sigue abierta, en los últimos meses el Principado y la propiedad de la finca mantuvieron varias conversaciones con la intención de permitir el acceso y dar así cumplimiento a la Ley de Patrimonio Cultural, que establece que en los inmuebles considerados Bien de Interés Cultural se deberán señalar un número mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día, para su visita pública.

De esta forma, y bajo la organización de la empresa local Balmori Eventos, quienes lo deseen podrán disfrutar de una visita guiada y gratuita a la iglesia llanisca. Se llevarán a cabo los primeros cuatro viernes de cada mes, hasta el próximo 28 de septiembre, entre las diez de la mañana y las dos de la tarde. «Realizaremos cuatro visitas por día, pues cada una dura aproximadamente cuarenta y cinco minutos», explicaba ayer Mónica Balmori, la guía encargada de efectuar los itinerarios por la abadía.

Pese a lo desapacible de la mañana de ayer, con temperaturas poco veraniegas e incesantes lluvias, el público no defraudó y demostró sus ganas de poder conocer por dentro San Antolín. «La acogida está siendo muy buena e incluso se superaron nuestras expectativas, teniendo en cuenta el mal tiempo», manifestó la guía llanisca, quien no obstante reconoció que sí contaba con tener visitantes, pues «tanto la iglesia como su entorno crean expectación. Los participantes en estas primeras visitas me confesaron que tenían muchas ganas de poder entrar por fin a la iglesia y al recinto», agregó.

En una primera parte de la visita, Balmori relató la leyenda que rodea a la construcción del templo románico y que dice que fue un noble de la zona quien lo levantó, como penitencia tras asesinar a la mujer de quien estaba enamorado y a su pareja. La realidad, sin embargo, es mucho más sobria y, según se puede leer en una inscripción grabada en la roca junto al altar, ésta fue iniciada en el año 1205 por encargo del abad Juan.

Tras repasar las vicisitudes por las que pasaron la abadía y su templo, llegó el momento más esperado, el de adentrarse en la construcción y descubrir los secretos que guarda, como las tumbas medievales que habían quedado ocultas al irse elevando el nivel del suelo más de un metro debido a las numerosas inundaciones. «Fue en los años cincuenta del siglo XX cuando, al ordenar Luis Menéndez Pidal que se recuperase el piso original, se descubrieron estos enterramientos que, al parecer, pertenecerían a miembros de familias poderosas de la zona, como los Posada y los Aguilar», relataba ayer Mónica Balmori.

Tumbas medievales

Finalmente, tanto la historia como el encanto de esta iglesia románica del siglo XIII lograron encandilar a quienes ayer la visitaron y quedaron más que satisfechos. Fue el caso de los madrileños Domingo y Sandra Mendo, quienes se confesaron amantes de los lugares abandonados. «Llevamos una semana por la zona y habíamos visto el templo desde la carretera, así que cuando nos enteramos de que se abrían las visitas, no lo dudamos», explicaron. «Quizás deberían tratar de conservarlo mejor para atraer más turismo», apuntó la joven.

Desde Morcín, Álvaro González tampoco se dejó amilanar por el mal tiempo y, como amante de la historia, no quiso perderse la oportunidad de conocer San Antolín «in situ. Lo vi de lejos muchas veces, pero nunca había estado y me ha sorprendido gratamente. La iglesia está vacía, pero presenta un buen estado y creo que ha sido muy acertado lo de recuperar las visitas y, sobre todo, hacerlas guiadas para que la gente pueda hacerse una idea de cómo era esto y del contexto histórico en el que surgió», manifestó. También Manuel Bueno celebró la reapertura del templo «después de años y años esperando. Era escandaloso tener cerrado un bien de interés cultural, que está obligado a abrirse al público», recalcó, y confió en que el acuerdo alcanzado por Principado y propietarios de la finca marque «un antes y un después».